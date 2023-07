Det er alltid høy stemning - og ofte også temperatur - i skogen ved Kongsvinger den første lørdagen i august. Her er det Erik Fostervoll som koser seg med maraton i 2021. (Foto: Janne Slorafoss)

Du må altså ikke løpe maraton for å delta på Kongsvinger skogsmaraton. Du kan velge mellom ikke mindre enn fem distanser, 42,2 km, 21,1 km, 10 km, 4,2 km, og 422 m. Helmaraton starter først kl. 11:00 med muligheter for de som beregner å bruke mer enn 5 timer til å starte kl. 10:00. Deretter går det slag i slag med barnemaraton kl 11:30, Kongsvingermila kl 12:00, halvmaraton kl. 13:00 og Minimaraton til slutt kl 13:30. Etter egne løsninger i koronaårene 2020 og -21 var det trivelige arrangementet tilbake som et kompakt endags arrangement i fjor med ganske nær 200 deltakere, de 34 på barnemaraton inkludert. Det er også i år lagt til rette for et familievennlig arrangement hvor alle kan finne en distanse man mestrer og ha en aktiv dag sammen med egen familie og "løperfamilien".

Kvalitetsløp

Vurderer du å løpe på trivelige Sæter Gård i år, er det 100 kr å spare på å melde seg på før 1. august. Som Kondis' klassifiserte kvalitetsløp sparer kondismedlemmer 80 kr på startkontingenten på hel- og halvmaraton og 40 kr på mila. Som alltid er det halvmaraton som er mest populær med godt over halvparten av de påmeldte så langt. Deltakerrekorden er fra 20-årsjubiléet i 2010 med 356 registrerte i mål.

PÅMELDING OG DELTAKERLISTE

Magnus Torp Antonsen har vunnet halvmaraton på Sæter de to siste årene, og Strandbygda-løperen var med 1.14.12 bare sekunder fra løyperekorden i den tøffe løypa i fjor. (Foto: Heidi Aarstad)

Anlegget på Sæter gård er under oppussing i år, og dusjanlegget der kan ikke benyttes. Det blir derfor mulighet for å dusje i Kongsvinger storhall. Det settes det opp biler for de som trenger transport til og fra Sæter.

God premiering og traktering

Det er deltagermedaljer på samtlige distanser, og for øvrig blir det som tidligere premiering av de tre beste i alle klasser på hel- og halvmaraton! Drikkestasjonene kommer også tett i skogen ved Kongsvinger med hele 9 stasjoner på den 21,1 km lange runde med 225 høydemeter.

