Kilde og bilde: Pressemelding Norsk orientering

- Dette er min største prestasjon noensinne, sa Kasper Fosser etter å ha løpt inn til sitt andre VM-gull på rad på langdistanse i sveitsiske Flims i ettermiddag.

- Jeg sa allerede før dagens løp at om jeg lykkes med å forsvare mitt VM-gull på langdistanse etter alle de problemene jeg har hatt med skader denne sesongen, vil det være en ekstrem prestasjon, fortsatte karen som altså nok en gang var best når det handlet om den lengste VM-distansen. Etter over halvannen times konkurransetid i krevende sveitsisk terreng, var han snaue minuttet foran sølvvinner Matthias Kyburz, som også var nest best for 2 år tilbake. Olli Ojanaho på bronseplass var over 4 minutter bak duoen som var nesten i en klasse for seg.

Men det var altså Fosser som imponerte mest også i dag ved å ta sitt 3. VM-gull på rad på 3 år. I fjor var han best på sprint, mens han vant langdistansen også i Tsjekkia i 2021. Den norske landslagssjefen Janne Salmi har vært tett på i forkant av alle de nevnte mesterskapsgullene:

- Kasper Fosser er den perfekte o-løper, sier finnen med ansvaret for det norske landslaget. - Han vet hvordan en skal forberede seg best både o-teknisk, fysisk og mentalt. Og ikke minst; han er best når det gjelder, fortsetter landslagssjefen.

I dette mesterskapet er det ytterligere to muligheter for å «hente hjem» VM-gull for Fosser og Norge.

- Det blir veldig tøft for Kasper (Fosser) å vinne mellomdistansen på lørdag, men jeg tror det fort kan stå mellom ham og Matthias Kyburz også der, sier Salmi om det som kommer på lørdag.

Torsdag var i hvert fall Fosser best. Både han og resten av løperne får en velfortjent hviledag i morgen, før det venter mellomdistanse og stafett lørdag og søndag under VM i Sveits. I dag ble det 14.-, 15.- og 19. plass på henholdsvis Lukas Liland, Håvard Eidsmo og Eskil Kinneberg etter krevende orientering og tøff løping i alpinbakkene i og rundt Flims.

Resultater herrer: