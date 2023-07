Pressemelding fra Norges Triatlonforbund

Kristian Blummenfelt vant sitt kvalifiseringsheat tidlig fredag formiddag. Han blir derfor å se i herrenes finale i morgen sammen med Vetle Bergsvik Thorn, som ble nummer 4 i sitt heat. (Foto: Eirik Berg Mero, Norges Triatlonforbund)

Gustav Iden må gjennom repechage fredag kveld, etter at han kom inn som 24.-mann i sin kvalifisering. Direkteplass til finalen glapp akkurat for Lotte Miller, som ble nummer 12. Hun blir også å se i repechage i kveld. Miller jobbet godt i sin kvalifisering, og viste sin styrke på syklingen. De må være blant de fem beste for å kvalifisere seg til finalen.

Det første VM i supersprint noensinne gjennomføres i Hamburg. Distansen er 300 meter svøm, 7,5 (3 runder x 2,5) km sykling og 1,6 (0,9 + 0,85 runder) km løp. Fredagens kvalifiseringsløp og repechage vil sile ut de 30 beste som får starte i lørdagens finaler.

VM-debutant

Torsdag kveld deltok Oslo-gutten Eirik Grande i sitt første VM i juniorklassen. Han lå litt bak på svøm, syklet sterkt, og løp seg opp til en solid 16.-plass, 52 sekunder bak den portugiser Joao Nuno Batista som vant konkurransen på 51.11. Sprint-distansen bestod av 750 m svømming, 20 km sykling og 5 km løping.

Eirik Berling Grande (til venstre) inn til en strålende 16. plass i VM-jr. (Foto: Eirik Berg Mero, Norges Triatlonforbund)

Mer info: