Arenaen for årets U23-EM i Espoo i Finland. (Skjermdump fra European Athletics)

Den britiske favoritten Charles Hicks tok umiddelbart kommandoen i 5000 meter-finalen og fikk følge av det finske håpet Eemil Helander og vårt store medaljehåp Abdullahi Dahir Rabi. Feltet strekte seg ut på en lang rekke allerede etter en runde, og den første 1000 meteren gikk unna på 2.39.6. En annen av de antatte favorittene, danske Joel Lillesø, jobbet seg deretter opp og dannet en tetkvartett sammen med de to nevnte og østerrikeren Sebastian Frey.

Så plutselig rett etter at 2000 m var passert la Rabi seg ned på det blå dekket og løpet var over uten at det så ut til å være noe kontakt med Joel Lillesø som lå rett i rygg på vår mann. Ikke lenge etter led det danske håpet samme skjebne, og to av som var antatt å prege løpet var ute før løpet så vidt var halvkjørt.

Etter vel fem minutter løping var det slutt for Rabi. (Foto: Skjermdump fra European Athletics)

Hicks fortsatte kjøret med Hellander klistret i rygg og 3000 m ble passert på 8.06.47. Vebjørn Hovdejord lå her på 17. plass med 8.22.14, og var på vei framover i feltet. Emil Hellander var fortsatt med to runder før mål men slet nå med å følge. Med en runde igjen måtte finnen slippe, og se Hicks suse inn på 13.35.08. Finnen tok sølvet med fem sekunders margin begge veier, og briten Will Barnicoat tok bronsen etter å ha trukket det lengste strået i et herlig spurtoppgjør med israelitten Derebe Ayele.

Vebjørn Hovdejord kan si godt fornøyd med sitt løp hvor han la seg på den lange halen de første 2000 meteren før han avanserte til 13. plass og 14.05.99, ca, ni sekunder bak sin sesong- og personlige bestenotering på 13.56.59 fra Boysen Memorial for to uker tilbake.

En konsentret Vebjørn Hovdejord før start på 5000 m i EM. (Skjermdump fra European Athletics)

Charles Hicks styrte EM-finalen fra første til siste meter. (Foto fra European Athletics facebokside)

Resultater 5000 m finale:

Rank Bib Nat Name Result 1 26 GBR HICKS Charles 13:35.07 2 15 FIN HELANDER Eemil 13:40.15 PB 3 24 GBR BARNICOAT Will 13:45.24 PB 4 42 ISR AYELE Derebe 13:47.92 5 23 FRA SCOMPARIN Loic 13:49.60 6 9 ESP MAIJO Adam 13:50.77 SB 7 28 GBR MCLUCKIE Henry 13:52.11 8 12 ESP MIGALLON Jaime 13:52.38 9 53 ITA GUERRA Francesco 13:52.65 10 40 IRL MCEVOY Shay 13:52.76 11 45 ISR DEMISIE Ateka 13:54.41 12 60 POR AMARAL Rogério 13:55.77 13 56 NOR HOVDEJORD Vebjørn 14:05.94 14 41 IRL MORGAN Callum 14:14.73 15 1 AUT FREY Sebastian 14:22.23 16 32 GER WAGNER Sven 14:23.89 17 44 ISR CARMIN Jonathan 14:24.31 18 18 FIN MUUSE Mustafe 14:33.68 19 61 POR AMARAL Rúben 14:36.83 5 DEN LILLESØ Joel Ibler DNF 58 NOR RABI Abdullahi Dahir DNF

