Solbriller+Solbu=Sant. Med brillene satt på plass er Ole Jacob Solbu klar til kvalifiseringsheatet. (Skjermdump fra European Athletics)

Ole Jacob Solbu la seg bak i feltet i det andre heatet for dagen som passerte halvveis på 53.65. Nordmannen avanserte raskt på nest siste langside, og ved inngangen til svingen var han helt oppe i teten. På oppløpet måtte han se to løpere avslutte sterkere, men med de tre beste i hvert heat videre sikret han seg en av de åtte billettene til søndagens finale med to tidelers margin til 4. mann. Ås-løperen klokket inn på 1.47.27, elleve hundredeler bak vinneren Ethan Huusey fra Storbritannia.

Resultater - 800m Men Round 1 Heat 2/2

Rank Lane Bib Nat Name Result 1 5 372 GBR HUSSEY Ethan 1:47.16 Q 2 1 323 FRA ANSELMINI Paul 1:47.18 Q 3 2 560 NOR SOLBU Ole Jakob 1:47.27 Q 4 5 577 POL LEWALSKI Kacper 1:47.47 5 3 285 ESP PÉREZ José Ignacio 1:47.50 6 8 679 TUR ÇELİK Mehmet 1:48.06 7 7 347 FRA MAGNOU Corentin 1:48.32 8 6 266 ESP CARRANZA David 1:48.67 9 3 612 ROU VOICU Cristian Gabriel 1:48.94 10 4 509 LAT BAMBALS Oskars 1:50.32

I det første heatet brøt Tobias Grønstad etter 600 meter etter å ha passert på de første 400 som nr. 8 av de 9 på vel 52 sekunder. Deretter var ikke Tjalveløperen mer å se i bildet og han følte nok at han hadde noe å gå med på oppløpet i forsøket som ble vunnet av italieneren Francesco Pernici på sterke 1.45.53.

Konsentrert: Eller kanskje en betenkt Tobias Grønstad før start. (Skjermdump fra European Athletics)

Resultater - 800m Men Round 1 Heat 1/2