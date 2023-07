En sprudlende Solveig Løvseth etter å ha kvalifisert seg for finalen i første forsøk på formiddagen fredag. (Foto: Tommy Zaferes/World Triathlon)

De to norske måtte ut på en ny 300 meter svømming, 7,5 km sykling og 1,75 km løping samme dag for å forsøke kvalifisere seg til finalen sammen med de ti som gikk direkte til finalen som blir arrangert på samme måte lørdag ettermiddag. Både Vetle Bergsvik Thorn, Kristian Blummenfelt og Solveig Løvseth kontrollert inn til finale i kvalifiseringen på morgenen som en av de ti best i sine heat.

Lotte Miller plasserte seg som nr. 7 av 10 som gikk videre fra det første og svært jevne oppsamlingsheatet, der 16 sekunder skilte de 10 som gikk videre til en ny runde bare 35 minutter senere på kvelden.

Gustav Iden som ble nr. 24 i første kvalifiseringsrunde på morgen, kom ikke til finale da han ble sist av de 20 i feltet i det første oppsamlingsrunden eller repechagen, om man vil lære seg det ny begrepet innen sporten.

Dette er aller første gang nå i Hamburg at denne konkurranseformen er på VM-programmet som i tillegg består av en viktig miksstafett med avgjørende OL-kvalifisering for det norske laget som tas ut etter supersprint-finalen lørdag.

Team Agegroup Norway-gjengen klar til innsats fredag (fra venstre); Cornelia Bloch, Andre Hansen, Rolf M. Bakken og Anette Brurås. (Foto fra Norges Triatlonforbunds facebookside)

En norsk kvartett var i aksjon i Age Group/Master fredag. Cornelia Bloch fra Haugesund TK gjorde sine saker aller best og var fattige ti sekunder for sent ute på den avsluttende løpingen til få med seg en bronsemedalje i klasse 50-54 år. Distansen her var De øvrige norske i aksjon i Hamburg var Andre Hansen fra Åsane CK, Rolf M. Bakken fra Glåmdal SK og Anette Brurås fra Åsane CK i Team Age Group Norway er klare for VM i Hamburg. Her er deres resultater:

AG Female 45-49 Pos First Name Last Name YOB NAT Time Swim T1 Bike T2 Run 1 Nina Eggert 1977 SUI 01:09:49 11:13 03:33 32:08 02:32 20:26 2 Sione Jongstra 1976 NED 01:09:56 11:16 03:38 31:58 02:30 20:36 3 Renate Forstner 1977 GER 01:11:08 10:37 03:49 32:53 02:39 21:12 45 Anette Brurås 1975 NOR 01:20:47 13:44 04:22 33:19 03:21 26:03 AG Female 50-54 1 Nicole Best 1968 GER 01:11:51 11:42 03:40 33:17 02:35 20:39 2 Steph Popelar 1967 USA 01:12:59 11:56 03:43 34:06 02:48 20:28 3 Karen Murphy 1968 GBR 01:14:06 13:51 03:52 33:17 02:44 20:24 4 Cornelia Bloch 1968 NOR 01:14:16 12:34 03:39 33:08 02:33 22:23 AG Male 35-39 1 Jan Stelzner 1986 GER 01:02:57 11:37 03:17 29:17 02:04 16:44 2 Brek Minarik 1987 USA 01:03:33 11:46 02:49 29:49 02:23 16:47 3 Mario Agustin Salvador Sutton 1987 ARG 01:03:57 11:16 03:03 29:30 02:13 17:56 35 Andre Hansen 1985 NOR 01:09:11 14:20 03:36 30:59 02:31 17:48 AG Male 55-49 1 Udo Van Stevendaal 1968 GER 01:03:30 11:49 03:07 28:57 02:13 17:27 2 Robert Skaggs 1966 USA 01:04:30 10:40 03:12 29:49 02:24 18:26 3 Grzegorz Zgliczynski 1966 POL 01:04:45 10:22 03:20 30:17 02:27 18:22 68 Rolf M. Bakken 1967 NOR 01:20:22 16:40 03:59 33:28 03:09 23:09

