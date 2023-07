Heat 1, 3000 meter hinder

Didrik Røssum Jensen løp i det første heatet og lå midt i feltet ut fra start. Første 1000 meter passering gikk på rundt 2.52 og farten var relativt jevn med en av de franske favorittene i front. Dessverre var det en løper som falt foran Didrik og dro med han med seg i fallet. Det tapte Røssum Jensen en god del meter på til de andre. Det ble for tøft å hente inn den første gruppa der de 5 beste gikk direkte til finale. Han ble nummer 9 med tiden 9.05.09.

Heat 2, 3000 meter hinder

I heat nummer 2 hadde vi Jesper Andreas Matsson Lundin. Før løpet i dag hadde han en personlig rekord på 8.55.70 satt i august i fjor. Det gikk jevnt over litt roligere i dette heatet sammenliknet med det første. De franske guttene er regnet som noen av de største favorittene og i likhet med den franske vinneren i heat 1 tok her Luc Le Baron føringen fra start og kontrollerte seieren inn på 8.51.00. Jesper kom aldri helt opp i front og bak de 6 første dannet det seg en gruppe nummer 2. Her ble Matsson Lundin liggenede midt i feltet. Han kom inn på tiden 9.12.02 og ble med det nummer 10.

Heat 3, 3000 meter hinder

I det siste heatet hadde vi Vebjørn Hovdejord. I likhet med det første heatet var det litt større fart fra start. Det ble løpt jevnt hardt og løperene lå nærmest rad og rekke. Alle guttene med best personlig rekord kontrollerte i front og vår mann, Vebjørn, lå godt med og det så lenge veldig lovende ut for avansement. Dessverre snublet Vebjørn Hovdejord og brød deretter løpet.

Dermed går søndagens finale uten norske deltakere.

