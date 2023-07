Heat 1, 1500 meter

Norge hadde 3 jenter i hvert sitt førsøksheat på 1500 meter i U-23 EM. Først ut av Grethe Tyldum fra Steinkjer. Hun la seg midt i feltet ut fra start, men det ble dessverre litt for tøft de siste 200 meterne. Hun ble nummer 8 i heatet på 4.25.29.

Heat 2, 1500 meter

I det andre heatet hadde vi Ingeborg Østgård. Jenta som har markert seg flere ganger i mesterskap både i Norge og internasjonlat. Hun la seg bakerst i feltet fra start, men begynte å avansere da det gjenstod to runder. Ved passering 1300 meter var hun nummer fem og kun de fire første ble direktekvalifisert til finalen som går i morgen, søndag. Det ble en tøff sluttspurt og hard fight med den finske løperen, Ilona Mononen. Østgård sikret seg den siste plassen med et nødskrik, men kanskje hun hadde bedre kontroll enn det så ut som. Kun fire hundredeler skilte det til slutt og Ingeborg fikk tiden 4.18.02. Løpet så ut til å gå relativt rolig for seg, så Ingeborg har antakelig klart å spare en del krefter til finalen. Der har hun planer om å henge med så lenge det går, og vet med seg selv at hun har en sterk spurt.

Heat 3, 1500 meter

Selma Løchen Engdahl var plassert i det siste og tredje heatet. Hun la seg bakerst ut fra start og hadde en sterk siste del av løpet. Hun ble dessverre utslått med 4.23.18. Drøye sekundet fra å gå videre og nummer 6 i sitt forsøksheat.