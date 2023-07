Det var i forkant av dagens KBC Nacht i Heusden varslet raske løp og forsøk på å ta både VM- og OL-krav. Store felt, sterke konkurrenter og lysharer sørger for optimale forhold en julikveld i Belgia.

Narve Gilje Nordås hadde på forhåd sagt han ville gå for både VM- og OL-tider i ett og samme løp. Han har siden NM ladet opp i St Moritz og gjort seg klar for rask løping. Som sagt så gjort. Eleven til Gjert Ingebrigtsen ble nummer fem i et sterkt felt, satte personlig rekord og tok VM-kravet på 5000 meter. Med tiden 13.05.38 avanserte han opp til en andreplass i Norge gjennom alle tider. Fram til OL-kravet er det nå kun 38 hundredeler og med nok et sterkt løp bekrefter Sandnes-løperen at han for alvor er å regne med i toppen internasjonalt. Det ble kenyansk seier i løpet og det var to europeiske løpere foran nordmannen i mål. En annen løper som også imponerte på distansen var nederlandske Mike Foppen. Han kom på plassen bak Gilje Nordås og satte personlig rekord med over 10 sekunder.

Ull/Kisa-løperen Awet Kibrab leverte også sterkt. Han satte personlig rekord med 3 sekunder til 13.15.41.

Treningskompisen til Narve Gilje Nordås, Per Svela, som nå representerer Norna-Salhus var litt bak pers med 13.27.04.

Amalie Sæten har for alvor kommet sterkt tilbake etter en trøblete vår. Hun har hatt jevn framgang i alle løp og i dag satte hun ny personlig rekord på 1500 meter i et fyldig felt. To år er gått siden forrige pers og nå løp hun på gode 4.08.29.

