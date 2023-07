Kvasshovden Opp er et 7,5 kilometer langt motbakkeløp som går fra 10 til 1030 meter over havet. I år hadde løpet hverken NM eller Norgescup status så det var ventet noe tynnere deltakelse. Tross noen færre på start var det over 200 personer som kom seg til topps og vinnertidene var av ypperste klasse i noe krevende værforhold.

Dagens vinnere ble Geir Steig og Renate Galleberg. De løp på henholdsvis 47.43 og 57.53. Begge har hevdet seg høyt opp i ulike løp.

Langrennsløper Vebjørn Turtveit fra Voss ble nummer to og Torstein Tengsareid fra Egersunds Idrettsklubb løp inn til tredjeplass.

I dameklassen var det Anita Iversen Lilleskare, BFG Bergen Løpeklubb som ble nummer to, tett fulgt av Nora Markhus fra Stord IL. Det var kort avstand mellom de tre beste damene.

I kvinner 14-15 år legger vi merke til en sterk prestasjon i Yvonne Berge Børsheim fra Voss. Ungjenta løp på 59.43 og var med det mindre enn to minutter bak vinneren. Hun ble nummer 4 totalt i løpet.

Birger Normann Hanstveit fra Mjøsdalen IL løper i klassen 75+. Han løp i mål på gode 1.31.51 og var en av de eldste deltakerne på start.

