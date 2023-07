Konkurranseformatet supersprint består av 300 meter svømming, 7,5 kilometer sykkel og 1,6 kilometer løp. Det er første gang dette blir arrangert som et VM. Deltakerne må gjennom flere kvalifiseringsrunder før de beste står igjen i en finale. I denne delen av konkurransen gjennomføres distansen 3 ganger, der 10 deltakere elimineres for hver runde. Blummenfelt vant kvalifiseringen og var også nest best i den siste gjennomføringen, før det gikk litt tyngre i selve finalen.

Det ble seier til Hayden Wilde fra New Zealand foran Vasco Valaca fra Portugal og Alex Yee fra Storbritania.

Kristian Blummenfelt var 10 sekunder bak teten etter svømmedelen, men hentet dette raskt inn igjen på sykkeldelen. Han kjørte hardt i denne disiplinen i front og ut på løpingen lå han som nummer 2. Dessverre måtte han gi tapt mot 3 andre som klarte å avslutte bedre enn nordmannen. Han passerte målstreken 6 sekunder etter de 3 som sikret seg medaljene i det første VM-løpet.

Vetle Thorn var den andre norske deltakeren som kom seg til finalen. Han var en av de 10 som ble eliminert på den første av tre runder i finalen.

Solveig Løvseth ble også eliminert i den første runden av finalen.

