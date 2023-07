- Jeg er stolt over det Ane Dyrkorn og Andrine Benjaminsen leverer på mellomdistansen i dag. Ane (Dyrkorn) blir nummer 4 i sitt første skogsløp i VM og Andrine (Benjaminsen) løper et nytt toppløp på VM etter en trøblete vinter og vår, sa landslagssjef Janne Salmi etter dagens mellomdistanse på VM i Sveits.

Da hadde de to nevnte løperne løp inn til henholdsvis 4.- og 5. plass på en krevende mellomdistanseløype i de sveitsiske fjellene.



Tove Alexandersson revansjerte seg etter sølv på langdistansen på torsdag, og vant suverent i dag, med over 2 minutter ned til Natalia Gemperle. Hanna Lundberg sørget med sin bronse for at det ble to svenske medaljer på damesiden.



Deretter var det altså norsk:



- Jeg er veldig fornøyd og overrasket over at jeg klarer å bli nummer 4 i dag. I forberedelsene har jeg hatt problemer med å takle det krevende terrenget her, og da er jeg bare veldig fornøyd med å lykkes så bra i dag, sa en smilende glad Ane Dyrkorn.



Hun var også 4. kvinne på EM mellomdistansen i fjor sommer:



- Da følte jeg i forkant at jeg mestret terrenget på en mye bedre måte enn hva jeg følte ved inngangen til årets VM.



Dyrkorn leverte altså over egne forventninger, for Benjaminsen – som tok sølv på denne distansen i Tsjekkia for 2 år tilbake – var det ikke like mye å juble for med 5. plass i dag:



- Jeg følte meg veldig sliten i kroppen i dag etter torsdagens langdistanse, men jeg klarte å unngå de store bommene. At det blir like utenfor pallen er selvfølgelig kjedelig, sa jenta som altså vant bronse på torsdagens langdistanse.



Ingrid Lundanes endte til slutt på 23. plass.



For de norske gutta var det en liten nedtur etter Kasper Fossers VM-gull på langdistansen på torsdag.



Det ble 7.- og 8. plass på Kasper Fosser og Eskil Kinneberg, med Gaute Steiwer som nummer 11:

- Jeg er egentlig fornøyd bare med å komme til start i dag. I går var beina mine helt ødelagt etter all løpingen i nedoverbakke på torsdag. I dag var det litt bedre, men det går rett og slett for sakte. Jeg har bare bommet ett lite halvminutt, men er ikke konkurransedyktig i dag, sa Fosser om sitt eget løp.

Kinneberg – på plassen bak – var lenge med i kampen om topplasseringene:



- Jeg åpnet bra, men i dag var avslutningen min for dårlig, sa han om sitt løp.



Dermed ble det sølvvinneren fra torsdag – Matthias Kyburz – som forsvarte sitt gull på mellomdistansen fra 2 år tilbake.



Han vant klart foran sin landsmann Joey Hadron, med Jannis Bonek fra Østerrike på en overraskende bronseplass.

Selv om Fosser fremdeles slet med såre bein etter langdistansen i dag, melder han seg klar for stafett i morgen:



- Jeg er innstilt på å løpe der, hilser han.



Da får han og Eskil Kinneberg med seg Lukas Liland på laget.



For de norske damene er det Marianne Andersen, Marie Olaussen og Andrine Benjaminsen som løper stafetten som avslutter årets VM i Sveits.

Kilde og bilde: Pressemelding Norsk orientering

Resultater



Damer:



1 Tove Alexandersson SWE 37:26 (1)+00:00 2 Natalia Gemperle SUI 39:44 (2)+02:18 3 Hanna Lundberg SWE 40:00 (3)+02:34 4 Ane Dyrkorn NOR 41:49 (4)+04:23 5 Andrine Benjaminsen NOR 42:01 (5)+04:35 6 Venla Harju FIN 43:11 (6)+05:45 Øvrig norsk: 23 Ingrid Lundanes NOR 48:10 (23)+10:44



Herrer: