- I dag var det en kamp hele veien. Jeg kjente allerede før start at jeg var sliten i kroppen, men når det er stafett – og siste dag i et mesterskap, gjelder det bare å grave dypt. Jeg fokuserte på å unngå feil, slik at jeg kunne holde Finland bak meg, og sikre 3. plassen, oppsummerte Andrine Benjaminsen etter å ha løpt Norge inn til bronse på dagens stafett som avsluttet orienterings-VM i Flims i Sveits.



Da hadde Marianne Andersen og Marie Olaussen lagt grunnlaget, ved å sende ut ankerkvinne Benjaminsen som 3. løper på siste etappe.



Benjaminsen – som vant bronse på langdistansen på torsdag – kjempet da med nevnte Finland og Estland om siste plass på pallen.



En kamp løperen fra Lillomarka OL avgjorde til sin og Norges fordel i de bratte skråliene som omkranset arena i Flims-Laax i de sveitsiske fjellene.



Da kunne de norske jentene smile i sommersola:



- For oss er en 3. plass i dag veldig bra. Når Sverige og Sveits gjennomfører som de gjør i dag, må vi være fornøyde med bronse, var ordvalget til Benjaminsen.



I dag var Sverige og Sveits bedre enn Norge, og løp inn til de to øverste plassene på pallen. Dermed ble det de samme medaljevinnerne i damestafetten i år som under forrige VM på skogsstafett for damer.



Benjaminsen og Olaussen var med på laget også da, men Marianne Andersen er kommet inn for Kamilla Steiwer – som innledet for to år tilbake.



For de norske gutta ble det ingen medaljejubel denne «stafettdagen». Hjemmenasjonen Sveits vant foran Finland og Sverige.





- Vi løper alle helt greit, og da ender vi opp med 4. plass. En er selvfølgelig aldri fornøyd med en 4. plass, og det er ikke noe vi vil huske tilbake på i femtiden. Men de andre var sterkere enn oss i dag, oppsummerte den norske ankermannen, Eskil Kinneberg, etter å ha løpt i mål snaue 5 minutter bak vinnerlaget på dagens VM-stafett.



Det var Sveits som gikk til topps på hjemmebane, og kunne juble for gull. Finland og Sverige la beslag på de øvrige pallplassene, før Norge – med Lukas Liland, Kasper Fosser og Eskil Kinneberg – altså løp i mål på 4. plass.

- Det har muligens kostet litt for mye å løpe både langdistanse, mellomdistanse og stafett, spekulerte Kinneberg like etter målgang.



Denne «totalpakken» var menyen til både Fosser og Kinneberg, mens Lukas Liland – som innledet i dag ved å veksle som nummer 2 etter første etappe – «bare» løp langdistanse og stafett.



Fosser – som på grunn av gjenstridige skadeproblem i hele år – har begrenset med kilometer løping i beina var veldig preget etter sin seier på torsdag, og fremdeles muligens ikke helt på topp:



- Jeg er fremdeles helt ødelagt etter langdistansen, men gjennomførte greit o-teknisk, sa han om sin etappe.



En etappe hvor han sendte Kinneberg ut like bak Sverige og Finland, i kamp om medaljene:



- Jeg så de andre løperne litt i starten av etappen, men etter hvert var jeg helt alene. Som nevnt; de andre var nok bare sterkere enn meg i dag. Det er gode løpere, og i dag var jeg bare ikke god nok til å henge med, erkjente Kinneberg etter sitt løp.

Damer:



1 Sweden 1:47:26 (1)+00:00 2 Switzerland 1:51:54 (2)+04:28 3 Norway 1:57:25 (3)+09:59 4 Finland 2:00:02 (4)+12:36 5 Czechia 2:02:29 (5)+15:03 6 Denmark 2:02:42 (6)+15:16







Herrer: