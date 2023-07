Før dagens start var det varslet raske tider og et skreddersydd løp for Jakob Ingebrigtsen. Det var hentet inn 3 harer som skulle hjelpe Ingebrigtsen på veien mot de helt store tidene. En av mellomdistanseløpingens "gentlemenn", Stewart McSweyn var den haren som skulle løpe lengst - helt til 1200 meter. Ved slike anledninger der Ingebrigtsen selv sier at han ønsker en god tid, mener han alvor.

Løpet ble gjennomført nærmest perfekt. Bortsett fra en om mulig litt for rask start og der Jakob selv måtte tette noen luker underveis i løpet. Gjennom løpet lå han cirka tidelet bak passeringstidene på Bislett Games, men med hjelp av nevnte McSweyn opp til 1100-1200 meter og en knallsterk avslutning der Jakob løp solo passerte han målstreken på vanvittige 3.27.14.

Jakob Ingebrigtsen var selv veldig fornøyd med løpet. Han har ladet opp i St. Moritz og lagt opp til en liten formtopp til denne anledningen. Han fortalte selv at han ble litt for sliten ganske tidlig, men at det tydet på at han var i veldig god form. Løpet var noe av det tyngste han hadde gjort på veldig lang tid, men da han leverer tidenes raskeste løp for en europeisk løper er han fornøyd med gjennomføringen og tingenes tilstand noen uker før sesongens hovedmål, VM i Budapest.

Etter løpet meldte den australske superharen Stewart McSweyn at han trodde Jakob Ingebrigtsen ville sette verdensrekord i løpet av sesongen med litt bedre forhold enn det de hadde under kveldens Diamond League i polske Schlesien.

DIAMOND LEAGUE NETTSIDE

ALLE RESULTATER