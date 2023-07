Pressemelding fra Norges Triatlonforbund

Tyskland vant på hjemmebane, med tiden 01:22:08, 19 sekunder foran sølvvinner New Zealand. Sveits var ytterligere 8 sekunder bak for bronse. Med seieren er Tyskland kvalifisert til OL i Paris. Deltakelse i miksstafett i OL for første gang er et viktig mål for norsk triatlon, og med 7. plassen i Hamburg, er laget et godt steg nærmere kvalifisering for OL i Paris.

På første etappe satte australske Matthew Hauser i gang i stort tempo på svømmingen, og holdt trykket på syklingen. Kun Portugal, Tyskland og Belgia klarte å holde følge. Selv om Vetle Thorn lå godt med på svømmingen, bare 4 sekunder bak Hauser, tapte han overraskende tid og plasseringer på sykling og løp, og Norge lå 42 sekunder bak og på 16. plass ut på andre etappe.

Lotte Miller syklet sterkt og da Casper Stornes tok over, lå Norge i en gruppe som kjempet om 10.-15. plass. Stornes har gjennomført sterke stafettetapper tidligere, og nå viste han hvor viktig han er for det norske laget. Etter svøm og sykling var han kun halvminuttet bak den ledende kvartetten. Han mistet noe på løpingen, men Norge lå nå an til å kjempe om en topp-10-plassering.

Solveig Løvseth var Norges ankerkvinne. Svøm er Løvseths svake punkt, og da den var unnagjort hadde Løvseth mistet gruppen og lå et godt stykke bak. Som Miller, syklet hun fremragende og plukket to plasser. Hun løp seg opp ytterligere en plass.

Miksstafett kom på OL-programmet for Tokyo. Da var det norske laget én plass bak kvalifisering i siste kvalifiseringskonkurranse. Norge håpet på en pallplass i Hamburg, men 7. plassen var uansett god for sanking av kvalifiseringspoeng. Norge ligger nå an til å være med på denne øvelsen i Paris 2024.

RESULTATER

