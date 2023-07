Lørdag 15. juli ble Dream Challenge arrangert i Lillesand av den ideelle organisasjonen Star for Life Norge. Dream Challenge er et innsamlingsløp der alle inntektene går til Star for Lifes arbeide med barn og ungdom på skoler i Sør-Afrika.

I år var det totalt 170 deltakere som sprang inn hele 160.000 kroner. Dette var ny rekord og nok til at en hel skole med 650 elever i Sør-Afrika kan følge Star for Lifes program i et helt år.

I Dream Challenge var det konkurranseklasser for 5 og 10 km. Her var det totalt 43 deltakere. Alexander Skurve vant 10 km på 35.24, mens Trine Holmer-Hoven vant dameklassen på 42.55.

5 km ble vunnet av Ella Skurve Fjeldsbø på 20.16. Her vant Sivert Mosby Nakken gutteklassen på 20.23.

