Team Coop - Hitec Products melder på sine nettsider at Stine Dale er tatt ut til årets Tour De France. På samme laget stiller også de norske syklistene Sigrid Haugset og Tiril Jørgensen, sammen med flere utenlandske sykkelnavn.

Stine Dale begynte opprinnelig som svømmer, men kom for noen år siden som et skudd inn i norsk triatlon, og har de par siste årene vært på det norske landslaget. I fjor ble hun beste norske utøver under EM i München. Men det siste året har hun beveget seg over mot sykling, og hun tok blant annet en 10. plass på fellesstarten i årets NM på sykkel. Og nå får hun altså kjøre Tour De France Femmes, som er navnet på kvinnenes utgave av dette rittet. Det starter i Clermont-Ferrand i Frankrike på søndag 23. juli, samme dag som mennene avslutter sitt Tour De France i Paris.

Stine Dale forteller til Askøyværingen at hun har visst siden mai at hun skulle sykle Tour De France, men først nå ble det offentliggjort.

– Det er surrealistisk og ekstremt stas. Jeg har gått rundt og kjent på en ekstrem glede, sier Stine Dale til Askøyværingen.

Det er 8 etapper i kvinnenes Tour De France. Stine forteller at hun er veldig motivert og drømmer om å gå i brudd i Tour De France.



Stine Dale under sykkeløvelsen i EM Triatlon i München i fjor. (Foto: Arne Dag Myking)