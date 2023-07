Pressemelding fra arrangøren:

Andre helg i august er det igjen klart for Hof Toppers, som i år arrangeres for 14. gang. Hof Toppers er et duathlon hvor man sykler til angitt sykkelparkering, løper (går) opp og ned til en topp, sykler til neste sykkelparkering, opp og ned til neste topp osv.

I år har vi to distanser, 5 topper som består av 36 km på sykkel, 10 km til fots og 1600 høydemeter, Løke Challenge (3 topper) som består av 27 km på sykkel og 6 km til fots. Arrangementsleder Tom Arne Akerholt uttaler at 5 topper krever nok litt trening, mens Løke Challenge kan gjennomføres av de fleste. Av de som melder seg på Løke Challenge er det noen som melder seg på for å få best mulig tid, mens andre tar det som en tur. På Løke Challenge er det også en egen klasse for El – sykkel, dette er en ren turklasse hvor det ikke kåres noen vinnere. Løypa er godt merket og går rundt i den fine naturen i Hof, man sykler stort sett på grusveier, noe asfalt, løpingen foregår på stier.

I år er vi igjen tilbake og arrangerer Minitoppers for barn, her blir det en løype som går i nærområdet rundt ved Hof Hallen, vi håper på at mange yngre deltagere stiller opp i Minitoppers, dette er et gratis arrangement hvor alle får medalje.

I 2022 hadde Hof Toppers ca 140 deltagere som gjennomførte, påmeldingen så langt i år tilsier at vi kan håpe på rundt 200 deltagere som stiller til start i Hof Lørdag 12. august.

- Hof Toppers er et arrangement som krever mange frivillige til å hjelpe til, Hof idrettslag er veldig fornøyd med alle som stiller opp for at vi kan klare å gjennomføre et slikt arrangement, dugnadsinnsatsen i Hof er veldig god avslutter Akerholt.

Link til nettsiden: Hof IL – Hof Toppers (hof-il.no)

Link til Innbydelsen: hof-toppers-duathlon-innbydelse-2023-pdf.pdf (windows.net)