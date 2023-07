En duo over toppen av Elgåsen i regnvær i det aller første Sjusjørittet i 2012. (Foto: Rolf Bakken)

Årets utgave er ganske så identisk med fjorårets utgave, men arrangøren håper selvsagt at deltakelsen tar seg opp fra fjorårets "unntaksnivå" både på hoveddistansen på 56 km og ikke minst barnerittet for alderen 6-12 år som går i runde på ca. 1 km i teknisk enkelt terreng på gress og sti rundt stadion-området med forskjellige antall runder avpasset etter alder.

Stabil deltakelse

Det er Brøttum IL som arrangerer rittet fra Sjusjøen Langrennsarena, og etter comebacket i fjor etter to års koronapause er det klert for den 10. utgaven etter at rittet ble lansert med stor deltagelse allerede i debutåret 2012. Sjusjørittet var et av få sykkelritt som greide å holde på deltakelsen i perioden 2012 - 2019. I 2019 fullførte 260 ryttere, ungdomsrittet inkludert. Toppåret var i 2014 med over 300 fullførende deltakere.

Antall fullførende deltakere i Sjusjørittet 2012 - 2022: År: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 Antall deltakere: 228 299 306 292 229 290 250 260 130

Birkentest

Rittet er ca. 56 km langt med vel 1000 høydemeter i flott fjellterreng mellom Sjusjøen, Pellestova, Hornsjø og Åstadalen. Rittet går stort sett på grusvei med noe innslag av lette terrengpartier. Det er en variert og spennende løype som passer for alle som liker å sykle. Rittet er åpent for alle og er ment å passe for både aktive syklister og mosjonister. Den siste delen fra toppen av Rosinbakkene er identisk med traséen til Birkebeinerrittet som går fire uker senere. Nytt av året er at ungomsklassen fra 12-16 år også kjører hele traséen.



Cathrine Årstad Olsen, Bingsfoss SK og Kristian Klevgård, Kjekkas IF ble fjorårets vinnere på henholdsvis 1.59.22 og 1.39.09.

Mer info:

Sjusjørittets nettsider

Sjusjørittets facebookside

PÅMELDING OG DELTAKERLISTE (OBS! Laveste pris senest torsdag 27.07)

Kondis.no har dekket samtlige utgvaer av Sjusjørittet med reportasjer og hudrevis av bilder, og vul være på plass på fjellet også i årets utgave: Her et lite knippe fra arkivet:

En startklar reporter i 2013. (Foto: Rolf Bakken)

Full fart over Kroksjøbrua i 2014. (Foto: Rolf Bakken)

Teten over Kuåsen i 2015. (Foto: Rolf Bakken)

Passering Elgåsen i 2016. (Foto: Rolf Bakken)

Frode Pettersen fra Eidsvoll SK i mål på Sjusjøen Langrennsarena i 2017. (Foto: Rolf Bakken)

Teten samlet opp ved Ytre Reina i 2018. (Foto: Rolf Bakken)

Stratklare ved Sjusjøtunet i 2019. (Foto: Finn Westgård)