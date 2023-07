– Valle i Setesdal er omkranset av fjell og det er derfor en fantastisk plass å arrangere et fjelløp på disse fjellene, skriver arrangør Valle IL i løpsbeskrivelsen for Valle Skyrace.

Løpet vil ha start og mål i Valle sentrum. Turen går i allerede merkede traseer, så det skal være ganske greit å finne frem. Arrangøren skal også sørge for drikke underveis.

Løypebeskrivelse

Løypa starter i Valle sentrum (310 moh), den går sørover over Harstadberg, krysser under rv 9, for å gå mot Steinsland og ta opp den gamle støylsveien opp til Masta 910 moh over Nomelandsfjellet. Deretter bort mot Fingredalstjønna og ned til Honnevje som er kåret til Norges fineste rasteplass. Har du med deg noen som skal hjelpe underveis, er dette første stedet det er enkelt.

Så bærer det nordover rv 9, til høyre mot Homme for så rett venstre og opp over Homfjell (950 moh). Videre ned til Laugardalen, til Homem og sørover til Tveitebø. Her er det et grendehus som er grei som hjelpepost 2 om nødvendig. Ferden går så videre opp Bispevegen, rød rute til du kommer til første skilt på toppen, tar sørover over Konungsnetten til Valefjell (1163 moh).

Valefjell er også hvor "point of no return" er. Her kan man komme seg rett ned i bygda om man skulle av ulike årsaker bryte. Men arrangøren håper de fleste tar turen innover i fjellet til Ljomsnuten på 1268 moh. Kommer du deg til Ljomsnuten er det for det meste nedstigning til Stavdalen hvor løperne skal videre nedover skogsveien for å fortsette ned turstien som går ned til Harstadberg. Når du treffer asfalten er det bare å ta fatt på siste spurt til sentrum.

Arrangør Valle IL lover flott natur og mange gode høydemeter. Arrangøren lover også å ivareta deltagere så godt som mulig gjennom løypa.

Arrangementets facebook-side

Påmelding