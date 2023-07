Løpet ble arrangert i en rundløype på 6,7 km i tilknytning til skileiken til Kirkenes og omegn skiklubb (KOS). Konseptet er fellesstart hver time, løp så mange runder du orker, maksimalt 12 runder (som tilsvarer rett i overkant av 80 km). Det kan dermed karakteriseres som et løp litt utenom det vanlige, som passer for de aller fleste, uavhengig av om ambisjonen er 1, 2, 3 eller 12 runder. KOS arrangerte også “UNG Backyard”, barneløp for de minste i forbindelse med arrangementet.

Da startskuddet gikk på første runde, kl 12.00, stod 54 spente deltagere, med et aldersspenn fra 13 – 67 år(!) klare. Noen gjennomførte 1 runde på mesterlig vis, andre 2 eller 5 runder. Hele 25 deltakere gjennomførte 7 runder, og kunne dermed kalle seg ultraløpere!

Til slutt stod det igjen 11 personer som gjennomførte alle 12 rundene. Det kunne underveis rapporteres om særs god stemning (samt slitne løpere) i varmestua i pausene fram til neste start. Avslutningsvis ble det også delt ut premier.

De 3 raskeste i kvinneklassen både på sisterunden og sammenlagt tid var som følger:

1. Vilde Dahlin Risan

2. Marte Melvold

3. Tina Klaussen

Raskeste sisterunde i herreklassen:

1. Martin Pleym

2. Kristoffer Pettersen

3. Tom Arne Lund.

På sammenlagttid var nr 1. og 2. samme som sisterunden, mens Sindre Torp tok 3. plassen.

Alle resultater

Nettside

Arrangørkomiteen lover ny utgave av Arctic Backyard Kirkenes neste år. Datoen lørdag 29.juni.2024. Påmelding kommer i løpet av høsten.

Sosial løping over skibrua. (Foto: Eirin Bugge)



Vilde Dahlin Risan vant dameklassen. (Foto: Eirin Bugge)



Martin Pleym vant herreklassen. (Foto: Eirin Bugge)



Dekor for Arctic Backyard Kirkenes. (Foto: Sindre Torp)