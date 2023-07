Det var nydelig vær for de nesten hundre løperne som stilte til start på enten 5 kilometer eller 10 kilometer i Lierløpet utenfor Drammen torsdag kveld. Løpet, som tidligere var kjent som Rekordløpet, har for vane å samle mange ivrige løpere, og selv midt i fellesferien stilte 40 løpere til start på den korteste distansen, mens 57 løpere startet på 10 kilometer.



Sondre Nordstad Moen testet beina 5 uker før VM

En av de som stilte på startstreken for 5-kilometer torsdag kveld var Sondre Nordstad Moen, som representerer Bamford Nærsnes Løpeklubb. Han er inne i en viktig oppkjøring til verdensmesterskapet i Budapest, hvor han skal løpe maraton den 27. august.



Til tross for at han er inne i noe som sikkert er en tøff treningsperiode, viste han at beina fortsatt kan holde høy fart på de kortere distansene. Han smadret løyperekorden som Kasper Fosser satte i fjor sommer, da han løp på 14.11. Nordstad Moen løp torsdag kveld solo inn til 13.51. Dette er den nest raskeste 5 kilometern på gate hittil i år. Samme tid som Ferdinand Kvan Edman løp på da han løp 5 kilometer under Drammen 10K tidligere i år. Kun Abdullahi Dahir Rabi har notert bedre tid i år, noe han gjorde da han klarte 13.49 under Monaco Run i februar.



Resultater 5 kilometer

Sondre Nordstad Moen vant altså på 13.51, mens Henrik Marius Laukli fra Strindheim IL friidrett ble nummer to med 14.30, som også ble hans pers på gate. Nummer tre ble Jens Kristian Samuelsen fra Rjukan friidrett som løp på 16.49.



Beste kvinne ble Marianne Dønnem fra SK Vidar (klasse K50-54). Hun løp i mål på 19.23. På andreplass fulgte Benedicte Solvin fra Modum FIK. Hun løp i mål på 19.31, og noterte ny pers. Ellen Strøm Juliussen fra IL Runar tok tredjeplassen med 20.06.





Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Min/km 1 103 Sondre Nordstad Moen Bamford Nærsnes Løpeklubb M23 00:13:51 2:47 min/km 2 28 Henrik Marius Laukli Strindheim IL Friidrett M20 00:14:30 2:54 min/km 3 15 Jens Kristian Samuelsen Rjukan Friidrett M16 00:16:49 3:22 min/km 4 67 Robert Hansen Privat M45 00:17:16 3:28 min/km 5 71 Anders Treekrem Ås IL M23 00:17:21 3:29 min/km 6 92 Ole Petter Dirdal Moxnes Bergkameratene Ski M23 00:17:24 3:29 min/km 7 21 Nicolaj Tidemand Bamford 1869 M45 00:17:38 3:32 min/km 8 56 Tom Dønnem IMOM M50 00:17:39 3:32 min/km 9 72 Knut Engmann Tjøme Løpeklubb M40 00:18:40 3:44 min/km 10 86 Tormod Rangnes Bamford M40 00:18:53 3:47 min/km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Min/km 1 60 Marianne Dønnem Sportsklubben Vidar /IMOM K50 00:19:23 3:53 min/km 2 96 Benedicte Solvin Modum FIK K23 00:19:31 3:55 min/km 3 25 Ellen Strøm Juliussen IL Runar/ Dammen 1182 K40 00:20:06 4:02 min/km 4 39 Kirsti Grape K50 00:21:08 4:14 min/km 5 77 Kaia Stray Velferdsforeningen i vestre viken HF BIL K23 00:21:32 4:19 min/km 6 102 Julie Bingen Larsen Löplabbet K23 00:21:47 4:22 min/km 7 33 Heddy Ludvigsen K50 00:24:47 4:58 min/km 8 40 Yvette Ricciotti Gran Christiansen Tjøme Løpeklubb K45 00:28:30 5:42 min/km

Resultater 10 kilometer

På den lengste distansen var det Erik Fossen Nilsen fra IK Hind som vant, med 33.08. Kun tre sekunder bak fulgte Robert Olsson fra Finnskogarnas SK med 33.11. På tredjeplass kom Henrik Jørgensen fra Fossum med 34.03.

Beste dame ble Bente Landheim som løp på 37.36. Hilde Landheim fra Ren-Eng klokket inn på nøyaktig 40.00, mens Ingvild Bretzeg fra TWR Lundmarks tok tredjeplassen med 41.05.





Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Min/km 1 7 Erik Fossen Nilsen IK Hind M23 00:33:08 3:19 min/km 2 88 Robert Olsson Finnskogarnas SK M23 00:33:11 3:20 min/km 3 81 Henrik Jørgensen Fossum M16 00:34:03 3:25 min/km 4 89 Martin Brekke M23 00:34:17 3:26 min/km 5 42 Morten Bujordet M23 00:34:21 3:27 min/km 6 75 Magnus Nævra M40 00:34:25 3:27 min/km 7 2 Martin Flesland M23 00:34:27 3:27 min/km 8 100 Robert Bue Marnardal IL M23 00:34:28 3:27 min/km 9 98 Magnus Skaar M23 00:34:36 3:28 min/km 10 45 Jonathan Alsaker Arentz IF Sturla M18 00:34:41 3:29 min/km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Min/km 1 69 Bente Landheim K23 00:37:36 3:46 min/km 2 63 Hilde Landheim Ren-Eng K23 00:40:00 4:00 min/km 3 1 Ingvild Bretzeg twr Lundmarks K23 00:41:05 4:07 min/km 4 36 Emilie Ruud Lia Team Vinger K14 00:43:14 4:20 min/km 5 97 Stine Mellem Nilsen K23 00:46:42 4:41 min/km 6 95 Kristin Ovesen K23 00:48:13 4:50 min/km 7 23 Kirsti M. Johnsen Tjøme løpklubb K70 00:48:38 4:52 min/km 8 19 Berivan Karim Team Herman K23 00:49:08 4:55 min/km 9 5 Mona Hellund-Angerer K55 00:53:08 5:19 min/km





