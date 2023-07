Hedda Hynne løper stadig raskere igjen. Under Boysen Memorial på Bislett stadion for tre uker siden løp hun inn til 2.02,63. I NM løp hun til seier på 800 meter med 2.04,72 før hun stilte på 1500 meter og ble nummer to med 4.11,20. Torsdag kveld var hun på plass i Slovakia, og løp 800 meter under stevnet P-T-S Meeting i Banska Bystrica. Og pilene peker oppover for Hynne, som denne gangen løp inn til 2.01,43. Hun har selvfølgelig mange løp som er bedre enn dette bak seg, men formen er på riktig vei, og dette var årsbeste for Tjalve-løperen.



Anita Horvat tok seieren med 1.59,91, litt over sekundet bak sin egen pers.



800 meter // P-T-S Meeting Slovakia

Plass BIB Navn Født Nasjon Tid 1 5 Anita Horvat 96 Slovenia 1:59.91 2 7 Hirut Meshesha 1 Ethiopia 2:00.24 3 61 Adelle Tracey 93 Jamaica 2:00.40 (sb) 4 4 Gabriela Gajanová 99 Slovak Republic 2:00.53 5 62 Eveliina Määttänen 95 Finland 2:00.57 6 32 Angelika Sarna 97 Poland 2:00.61 (sb) 7 2 Bregje Sloot 0 Netherlands 2:01.30 (pb) 8 81 Hedda Hynne 90 Norway 2:01.43 (sb) 9 31 Kimberley Ficenec 94 Czech Republic 2:02.58 (sb) 10 11 Lovisa Lindh 91 Sweden 2:06.19 11 12 Sophia Zápotočná 0 Slovak Republic 2:09.95 82 Aneta Lemiesz PACE 81 Poland DNF



Henrik og Filip Ingebrigtsen løp også til årsbeste

Samtidig som Hynne løp godt i Slovakia, løp to Ingebrigtsen-brødre i Luzern i Sveits. Henrik Ingebrigtsen stilte på 3000 meter, og løp inn til femteplass med 7.42,57. Dette er hans nest raskeste 3000 meter noensinne. Det rapporteres om at sisterunden gikk på 58-tallet.



Filip Ingebrigtsen deltok på 1500 meter under samme stevne. Han ble nummer ti med et løp på 3.39,18. Det er en marginal forbedring av årsbeste fra Rabat i mai måned, hvor han løp på 3.39,28.



3000 meter // Spitzen Leichtathletik i Luzern

Plass BIB Navn Nasjon Født Tid Merk 1 267 Lobalu Dominic Lokinyomo SSD 1998 7.37,98 MR 2 334 Hacker Olin USA 1997 7.38,10 PB 3 340 Abdilaahi Mohamed GER 1999 7.38,98 PB 4 282 Wildschutt Adriaan RSA 1998 7.39,25 PB 5 275 Ingebrigtsen Henrik NOR 1991 7.42,57 SB 6 339 Chelimo Oscar UGA 2001 7.44,45 7 276 Motsau Jerry RSA 1990 7.51,58 SB 8 274 Kibet Emmanuel UGA 1995 8.03,67 9 290 Wanders Julien SUI 1996 8.36,47 366 Kones Wilberforce KEN 1993 aufg. 325 Kipchumba Evans KEN 1994 aufg. 356 Le Guen Morgan SUI 1993 n.a. 378 Svela Per NOR 1992 n.a.

1500 meter // Spitzen Leichtathletik i Luzern

Plass BIB Navn Nasjon Født Tid Merk 1 171 Mechaal Adel ESP 1990 3.37,36 2 251 Elmer Tom SUI 1997 3.37,84 3 233 Meslek Ossama ITA 1997 3.38,12 4 369 Debjani Ismael BEL 1990 3.38,21 5 346 Prakel Samuel USA 1994 3.38,24 6 217 McCann Luke IRL 1998 3.38,35 7 376 Girma Adisu ETH 1988 3.38,38 PB 8 311 Griggs Nicholas IRL 2004 3.38,44 9 167 Sadiki Abdellatif MAR 1999 3.39,08 10 350 Ingebrigtsen Filip NOR 1993 3.39,18 SB ...16 382 Veland Simon NOR 2000 3.49,46 PB ...20 152 Teigland Johannes NOR 1995 3.51,06