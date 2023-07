Artikkelen vil bli oppdatert!



Maksgrensen for antall deltakere på Kraftprovet er 2500 løpere. Noen timer før start fredag ettermiddag var dette antallet nådd, og arrangøren kunne notere ny deltakerrekord. Det eksakte antall påmeldte overskred maksgrensen såvidt, og lyder 2504. Den gamle rekorden var 2400 deltakere.



Les vår forhåndsomtale for Kraftprovet



Suverent av Maria Sagnes Wågan

Før start var vi spente på om Hanna Lindholm ville kunne gi Tjalveløper Sagnes Wågan kamp om seieren. Lindholm kan tross alt vise til mange meget gode resultater de siste årene, og står notert med 32.54 som pers på 10 kilometer (satt for litt over to år siden). Hun løper egentlig bedre jo lenger løpet blir, og på halvmaraton og maraton har hun oppnådd solide 1.11.15 og 2.28.59. Men Norges Sagnes Wågan er i kjempeform for tiden, og beviste fra første stund at hun var den sterkeste i dag. I mål var hun over halvannet minutt foran den svenske stjerneløperen, og kunne veldig fortjent ta i mot lauvbærkransen 20 meter før mållinjen.



Sagnes Wågan løp på 40.07. Hanna Lindholm kom i mål til 41.42, mens norske Angelica Karlsen fra Moss IL tok tredjeplassen med 42.00. I juni løp sistnevnte inn til solid seier i 3-toppsløpet i Moss.



Maria Sagnes Wågan på oppløpet. (Foto: Kjell Vigestad)



Og like suverent av Senay Fissehatsion

Han var absolutt en av favorittene på forhånd, og formløper Fissehatsion fra Ull/Kisa skuffet ikke. Han tok kontroll helt fra start, og løp solo til mål på en meget god tid, 34.27. Da norske løpere sørget for trippelt "Norge" på pallen i fjor, ble Fissehatsion nummer to med et løp på 36.27. Da vant klubbkamerat Awet Nftalem Kibrab løpet, men i år måtte han ta til takke med en femteplass og 36.46 på klokka.



Andreplassen i år gikk til svenske Jesper Lundberg på 35.30, mens Ebba Thulu Chala ble nummer tre med 36.15.



Senay Fissehatsion i siste sving. (Foto: Kjell Vigestad)



Kraftprovet // 20 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb Tid 1 13 Maria Sagnes Wågan IK Tjalve 40:07:00 2 1 Hanna Lindholm Högby IF 41:42:00 3 15 Angelica Karlsen Moss IL 42:00:00 4 3 Ida Agervig Kristiansson IFK Göteborg Orientering 42:33:00 5 4 Malin Agervig Kristiansson Hälle IF 42:41:00 6 19 Kathrine Kvernmo SK Vidar 43:57:00 7 5 Liduina van Sitteren Örebro AIK 44:00:00 8 14 Jenny Johannesson MULLSJÖ 44:07:00 9 18 Annelie Johansson Hälle IF 46:01:00 10 10 Julia Jonasson Uddevalla 46:50:00 11 7 Kajsa Strandell Mantra Sport 47:39:00 12 8 Åse Klinkenberg Hytteplan Sport 48:11:00 13 74 Stina Persson Mölndals AIK 48:29:00 14 16 Linda Westerlund IK Akele 48:53:00 15 692 Julia Persson Grästorp 49:42:00 16 17 Anna Wiking Torslanda 50:02:00 17 236 Josefin Hjalmarsson Skövde 50:16:00 18 2061 Mette Fossum Runacademy Trollhättan 50:48:00 19 9 Linnea Petersen Acrius 50:51:00 20 6 Sigrid Andersson Hunflens Löparsällskap 51:19:00





Kraftprovet // 20 beste menn

Plass BIB Navn Klubb Tid 1 60 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL 34:27:00 2 21 Jesper Lundberg Hunflens Löparsällskap 35:30:00 3 78 Ebba tulu Chala Keep uprc 36:15:00 4 22 Mikael Ekvall Strömstad löparklubb 36:31:00 5 59 Awet Nftalem Kibrab Ullensaker/Kisa IL 36:46:00 6 33 Anders Grahl Hälle IF 36:47:00 7 25 Linus Agervig Kristiansson Hälle IF 36:48:00 8 237 Oscar Claesson Taberg 37:01:00 9 61 Robert Bergstå Svarstad IL 38:14:00 10 29 Petter Rypdal Tjalve 38:28:00 11 73 Elias Björnson LK SpringÅmål 38:47:00 12 38 Julius Z. Strömberg Hälle IF 39:05:00 13 76 Michael Tesfamichael IL BUL 39:23:00 14 23 Victor Dahlgren Brattås CK 39:34:00 15 70 Ola Sakshaug Kristiansand Løpeklubb 39:42:00 16 71 Thomas Edström Jalles TC Umeå 40:02:00 18 75 Axel Bennhage Uppsala 40:25:00 19 44 David Fransson Tommy byggare 40:38:00 20 57 Christoffer Hiding Alingsås IF 40:57:00

Mer informasjon

Se alle resultater her

Kondis´ forhåndsomtale av årets løp

Vår samleside for Kraftprovet