Mellomdistanseløperne har prestert flere sterke løp under første dag av mesterskapet på Bislett. Det er utøvere som er førdt i 2004/2005 som blir prioritert til kampen mot de andre deltakende nasjonene og flere leverte personlige rekorder.

Gutter 1500 meter

Sondre Strande Omland (17) representerer Ull/Kisa. Han vant 1500 meter på 3.54,41 som er ny personlig rekord i dagens nordiske mesterskap på Bislett. Den andre norske utøveren som er uttatt på distansen, August Da Silva Sveen (19) fra Jotun IL, knep sølvet på 3.54,89 rett foran danske Lasse Bjørn Jensen med tiden 3.54.97.

- Dette er vi godt fornøyd med, oppsummerte guttene kort tid etter løpet.

August Da Silva Sveen har prestert godt gjennom sesongen og har løpt under EM-kravet på 5000 meter for de under 20 år. Selv om ikke laget til U-23 EM er uttatt er det mye rart som skal skje om han ikke løper favorittdistansen i Israel om tre uker. Sondre Strande Omland har også klart kravet på både 1500 og 3000 meter til samme mesterskap.

- Vi er mange om beinet i U-20 klassen for tiden. Det er flere sterke som ikke var med her i dag, oppsummerte en glad gullvinner. Nå må jeg være ærlig å innrømme at jeg går for seier på 800 meter søndag, sier Sondre Strande Omland med et smil. Jeg hadde nest beste tid i forkant på 1500 meter, så jeg visste jeg kunne være med å kjempe helt i toppen. På 800 meter i morgen har jeg den tredje beste tiden. Det kan bli spennende og jeg lover å gi alt, smiler dagens vinner fra Ull/Kisa.

Gullvinneren lå først i feltet og førte av de to første rundene, deretter overtok August Da Silva Sveen. Det var avtalt norsk taktikk.

- På sisterunden var det fritt frem, presiserte de to.

August Da Silva Sveen har 3.51 som personlig rekord og var derfor litt bak denne i dag. Gullvinneren perset seg med et lite sekund og nærmer seg med det kravet på den distansen til U-20 EM.

Dagens andremann, August Da Silva Sveen stiller på en noe lengre distanse enn Strande Omland i morgen. Da venter 5000 meter på Jotun-løperen og her stiller han som en god favoritt.

- Sondre har veldig fart og derfor hadde jeg litt for lite å stille opp med på oppløpet i dag. I 5000 meter feltet er det jeg som har best pers på 1500 meter av deltakerne, så kanskje en sluttspurt her burde passe meg bedre, smiler Da Silva Sveen lurt.

Dagens gullvinner på 1500 meter hadde god kontroll og cruiset inn til seier.

- Dette var virkelig en stor opplevelse, sier gullvinner Sondre Strande Omland.

Jenter 1500 meter

Marte Hovland (18) fra Vik IL ble nummer tre og best av de norske på 1500 meter. Ida Grytaas Forsmo fra Idrettslaget Gular ble nummer fem med tida 4.40.40.

- Det ble en bra plassering. Jeg er imidlertid ikke helt fornøyd med dagen siden jeg ikke klarte EM-kravet for de under 20 år som er 4.24,00.

18-åringen fra Vik ble nummer tre på gode 4.27,02. Gull og sølv havnet i Sverige der vinneren, Saga Provci løp på 4.21.01 og sølvvinneren, Elsa Sundqvist med 4,2462 som er ny personlig rekord.

- Det var fart til å ta U-20 krevet til EM her i dag, men sitt i bakgrunn av hvor lite jeg har trent friidrett dette året må jeg vel si meg fornøyd, sier Marte Hovland.

Hun sesongdebuterte i NM for seniorer på Jessheim på 1500 meter. Der noterte hun lave 4.30. i forsøket.

- I NM var det lureløp. Her i dag hadde jeg virkelig sjansen til å ta det kravet, men dessverre var jeg 3 sekunder for sein i mål. Før start hadde jeg absolutt troen på et godt løp og være med å kjempe om medaljene, men mulig den kvalifiseringstiden gjorde at det ble litt for høye skuldre.

I fjor debuterte ungjenta fra Vik med å bli nummer nummer ni på 1500 meter I U-18 EM som også ble arrangert i Jerusalem.

Marte Hovland løper 3000 meter søndag. EM-kravet her er 9.48. Marte har 9.47 som pers fra det ene løpet hun gjorde på distansen i fjor.

Til daglig trener ungjenta svært lite friidrett. Hun prioriterer fotball på Sogndal sitt damelag på nivå tre, men ser for seg at det kan bli mer friidrett i fremtiden.

Gular-løperen, Ida Grytaas Forsmo stiller som en av medaljekandidatene på 800 meter i morgen.

