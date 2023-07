Diamond League var fredag kveld på plass i Monaco, og selv om vi dessverre ikke hadde nordmenn med i feltene på de lengre løpsøvelsene, var det en god del å hoppe i stolen for.



Maktdemonstrasjon av Faith Kipyegon

Kvelden vil vel kanskje huskes best på grunn av kenyanske Faith Kipyegons fenomenale løp på en mile, hvor hun knuste Sifan Hassans verdensrekord. Med det tok Kipyegon sin tredje verdensrekord for året. Hun senket 1500m-rekorden til 3.49,11 og 5000m-rekorden til 14.05,20 i juni.



Inntil fredag kveld har nederlandske Sifan Hassan vært innehaver av mile-rekorden på 4.12,33 (siden juli 2019). Men da Kipyegon, som er dobbelt olympisk mester på 1500 meter og som altså allerede har senket to andre verdensrekorder i år, ga det et realt forsøk, ble Hassans rekord knust. Mållinjen ble krysset på 4.07,64, noe som betyr en forbedring av verdensrekorden med mer enn 4,5 sekund!



Les også:

2021: Faith Kipyegon vant suverent i OL-finalen på 1500 m

2022: Kipyegon tok VM-gullet i en forrykende finale på 1500 m



- Det var helt fantastisk å gjøre dette med disse kvinnene. Jeg kan se at de alle er veldig glade på mine vegne, og det hele er ekstremt følelsesladet nå. Jeg kunne nyte løpet underveis. Jeg kom hit for denne rekorden, og takk Gud for dette, sa hun etter løpet.



Om den fantastiske tiden på 4.07,64 sier hun at det var veldig bra og et resultat av et nøye planlagt opplegg. Hun forteller også at hun før sesongen hadde ønsker om å ta verdensrekorden på 1500 meter. Nå har hun tatt den, samt to andre. For øvrig gikk det generelt meget fort på denne øvelsen. 12 av de 13 fullførende kvinnene satte ny pers.



Ciara Mageean fra Irland løp også inn til en strålende tid, og senket Sonia O´Sullivans irske rekord ned til 4.14,58. Den tidligere irske rekorden lød 4.17,25, og ble satt på Bislett stadion så langt tilbake som i juli 1994. På tredejplass kom etiopiske Freweyni Hailu med 4.14,79. Det ble også britisk rekord fredag kveld, da Laura Muir senket den til 14.15,24 og ble nummer fire i løpet. Jessica Hull sørget for australsk rekord med 4.15,34 og Nikki Hiltz satte amerikansk rekord med 4.16,35.



1 mile kvinner

Plass Navn Nasjon Tid Merknad 1 KIPYEGON Faith KEN 4.07,64 WR, PB 2 MAGEEAN Ciara IRL 4.14,58 NR, PB 3 HAILU Freweyni ETH 4.14,79 SB 4 MUIR Laura GBR 4.15,24 NR, PB 5 HULL Jessica AUS 4.15,34 AR, PB 6 HILTZ Nikki USA 4.16,35 AR, PB 7 COURTNEY-BRYANT Melissa GBR 4.16,38 PB 8 CRANNY Elise USA 4.16,47 PB 9 CALDWELL Abbey AUS 4.20,51 PB 10 GUERRERO Esther ESP 4.22,28 PB 11 CLEYET-MERLE Berenice FRA 4.26,06 NR, PB 12 GUILLEMOT Agathe FRA 4.26,92 PB 13 BREA Joselyn Daniely VEN 4.27,41 AR, PB NANYONDO Winnie UGA DNF SCHOFFIELD Kristie USA DNF







Kjempeløp på 3000 meter hinder av Simon Koech

Kenya har en ny storløper på gang. En mann som virkelig kan være en reell utfordrer for den fantastiske Soufiane El Bakkali. Simon Koech løp et imponerende hinderløp i front i Monaco, og senket sin egen pers med over 14 sekunder. Han vant foran landsmannen Abraham Kibiwot som løp på 8.09,54. Abrham Sime tok tredjeplassen og Samuel Firewu tok fjerdeplassen. Begge sistnevnte, fra Etiopia, sørget også for pers.



3000 meter hinder menn

Plass Navn Nasjon Tid Merknad 1 KOECH Simon Kiprop KEN 8.04,19 PB 2 KIBIWOT Abraham KEN 8.09,54 3 SIME Abrham ETH 8.10,56 PB 4 FIREWU Samuel ETH 8.10,57 PB 5 BEAMISH George NZL 8.13,26 AR, PB 6 ROTICH Anthony USA 8.13,74 PB 7 RUIZ Víctor ESP 8.14,41 8 FERLIC Mason USA 8.16,03 PB 9 BEDRANI Djilali FRA 8.16,81 SB 10 DARU Nicolas-Marie FRA 8.18,45 PB 11 JHINAOUI Mohamed Amin TUN 8.21,63 12 BATTERSHILL William GBR 8.22,64 PB 13 SEREM Amos KEN 8.24,02 14 KIPRUTO Conseslus KEN 8.24,46 15 KETER Benard USA 8.29,61 ABOUJANAH El Mehdi ESP DNF PEARCE Mark GBR DNF







Jakobs europarekord på 5000 meter senket av Mo Katir

Hagos Gebrhiwet fra Etiopia sikret seg en imponerende seier i et godt og raskt felt på 5000 meter. Han økte farten betraktelig med 600 meter igjen, og økte ytterligere med 300 meter gjenstående. Landsmannen Berihu Aregawi så ut til å kunne matche ham mot slutten, men 29 år gamle Gerbhiwet holdt unna og vant på sterke 12.42,18. Aregawi ble nummer to med 12.42,58, mens en tredje etioper, Telahun Bekele, ble nummer tre med 12.42,70.

På fjerdeplass fulgte spanske Mohamed Katir, som nok en gang løp et meget solid løp. Han løp over mållinjen på 12.45,01, og satte dermed ny europarekord på distansen. Det betyr at Jakon Ingebrigtsen må ut på banen og løpe 5000 meter igjen, dersom han vil ha sitt navn på den gjeve rekorden. Hans rekord på 12.48,45 fra Italia i 2021 er nå historie.



5000 meter menn

Plass Navn Nasjon Tid Merknad 1 GEBRHIWET Hagos ETH 12.42,18 PB 2 REGAWI Berihu ETH 12.42,58 3 BEKELE Telahun Haile ETH 12.42,70 PB 4 KATIR Mohamed ESP 12.45,01 AR, PB 5 KROP Jacob KEN 12.46,02 SB 6 KIPLIMO Jacob UGA 12.48,78 7 KIPKORIR Nicholas KEN 12.55,46 SB 8 NDIKUMWENAYO Thierry ESP 12.55,47 PB 9 GRESSIER Jimmy FRA 12.56,09 NR, PB 10 AHMED Mohammed CAN 13.01,58 11 KEMBOI Cornelius KEN 13.01,78 12 SCHRUB Yann FRA 13.17,95 13 TEARE Cooper USA 13.19,44 14 TEFERA Samuel ETH 13.22,22 15 GIRMA Kuma ETH 13.43,60 AKBACHE Mounir FRA DNF CRIPPA Yemaneberhan ITA DNF KIPKOECH Justin KEN DNF





Det gikk raskt også på 800 meter

På herrenes 800 meter gikk det også unna, og det var kenyanske Wyclife Kinyamal som tok teten med 250 meter igjen. Den ledelsen holdt han helt inn og satte ny årsbeste i verden med 1.43,22. Slimane Moula fra Algerie klarte aldri å ta ham igjen, og måtte nøye seg med andreplass på 1.43,40. Marco Arop fra Canada kom opp tredjeplass med 1.43,51.



800 meter menn

Plass Nasjon Navn Tid Merknad 1 KEN KINYAMAL Wyclife 1:43.22 WL 2 ALG MOULA Slimane 1:43.40 3 CAN AROP Marco 1:43.51 4 ALG SEDJATI Djamel 1:43.88 5 GBR ROWDEN Daniel 1:43.95 PB 6 USA HOPPEL Bryce 1:43.95 SB 7 FRA MEZIANE Yanis 1:44.30 PB 8 KEN WANYONYI Emmanuel 1:44.35 9 AUS DENG Joseph 1:44.93 10 USA MURPHY Clayton 1:45.83 DNF FRA le MEUR Ludovic DNF





I B-finalen ble det også løpt meget fort, da unge og lovende Niels Laros fra Nederland løp inn til pers på 1.44,78.

- Dette er et magisk sted å sette pers. Kalenderen min er ganske full for tiden - Jeg har nasjonsmesterskapet i neste uke, deretter følger U20.mesterskapet i Jerusalem. Deretter kommer VM i Budapest. Jeg vet det blir tøft, men jeg er klar for det, sa Laros etter løpet.