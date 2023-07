Jenter 3000 meter hinder

Thea Charlotte Knutsen fra Varegg og Maiken Holmund Prøitz fra Sarpsborg var de to uttatte jentene på 3000 meter hinder. Begge leverte gode løp og Thea Charlotte Knutsen ble nummer to med ny personlig rekord 10.18.27. Dermed sikret Varegg-jenta sin første internasjonale medalje. Fjorårsvinner Maiken Holmund Prøitz ble nummer fire med 10.28.66.

- Jeg er strålende fornøyd. Pers med nesten to sekunder i et av årets viktigste løp er veldig bra. En del sykdom har skapt noe usikkerhet i forkant, derfor er jeg veldig glad for at kroppen responderte så bra, sier Knutsen.

Jentene som representerte Norge har vært jevne denne våren. Begge er uttatt til U-20 EM som arrangeres i Jerusalem om noen få uker.

Maiken Holmund Prøitz vant i følge seg selv noe overaskende i fjor på samme distanse i U-18 EM.

- Det var nok ett tøffere felt i dag enn for ett år tilbake. Jeg burde vært i medaljekampen i dag også. Beina var pigge nok til å sette ny personlig rekord, men det fungerte ikke over hverken hinder eller vanngrav. Jeg tapte meter på hver eneste passering. Det kostet mye krefter å hele tiden måtte hente inn de øvrige. Jeg ble litt stresset, og fant aldri den fine rytmen. Det var teknikken som ikke fungerte her i dag. Fysisk er jeg i form og medalje i dag ville vært veldig bra. Nå gikk det ikke slik, oppsummerer Maiken Holmund Prøitz.

Dagens vinner, Ebba Chronholm fra Sverige satte en solid personlig rekord med tiden 10.14.89. Den siste pallplassen gikk også til Sverige. Her løp Lowa Branth inn til ny pers på 10.20.86.

Både Thea Charlotte Knutsen og Maiken Holmund Prøitz bruker løpet i dag som motivasjon til U-20 EM. Finale bør være mulig for jentene og sett i lyset av dagens prestasjoner der Knutsen setter personlig rekord med 10.18.27 og Holmund Prøitz løper på 10.28.66 i hennes øyne et rotete løp, bør de kunne klare det med optimale løp.

Gutter 3000 meter hinder

Lars Horten Jordet fra FIK Ren-Eng var den eneste norske deltakeren på 3000 meter hinder. Dagens tre medaljegutter satte alle nye personlige rekorder.

Unggutten fra Østerdalen ble nummer tre med 9.14.27. Dessverre litt over sekundet bak kravet til U-20 EM, men fremdeles en ny og solid personlige rekord. Det er ikke lenge siden Horten Jordet debuterte på distansen eller i hindersammenheng overhodet. Sett i lys av dette er medalje i dag en stor prestasjon. Så sent tilbake som i fjor debuterte han på 2000 meter hinder og dagens løp var han s andre start på distansen noensinne.

- Det svir å være så tett på kravet til mesterskapet i Jerusalem, men jeg er jo relativt fersk og har lite erfaring med hinder. Tross dette hevder jeg meg bra og er fornøyd med både tid og plassering, forteller Lars Horten Jordet.

Ren-Eng løperen tapte kampen om de to første pallplassene over den siste vanngrava. Der røk nok kampen om både seieren og kravet til U-20 EM. Nå rettes fokuset mot junior-NM og UM senere denne sesongen.

- I de mesterskapene blir det flere lange løp. I UM deltar jeg på 800, 2000 hinder og 3000 meter. Under junior-NM har jeg ikke bestemt meg, trolig blir det 3000 meter hinder og 5000, men jeg får se an både mesterskapsprogrammet og totalbelastningen, sier Lars Horten Jordet.

Unggutten er fra Tolga. Her er han en del av et godt skiskyttermiljø slik som flere andre gode løpere fra området.

- Jeg er nok vel så god med ski på beina og jeg ble nummer tre i Norgescupen totalt forrige vinter. Jeg likestiller nå friidrett og skiskyting. Alt til sin tid. Det er først nå friidrettssesongen virkelig starter for meg. Vi har to nasjonale mesterskap foran oss, bare så synd det ikke blir EM-debut i Jerusalem, avslutter en reflektert Horten Jordet.

Den finske løperen, Oscar Nyholm tok seieren på 9.13.36 tett fulgt av Marcus Asker fra Sverige med 9.13.91. Lars Horten Jordet ble altså nummer 3 med 9.14.97. Alle tre satte solide personlige rekorder og var i en egen klasse.

