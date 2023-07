(Alle foto: Foto: Mathias M. Berg)

Arrangøren briefer de 34 deltagerne før start på sprintdistansen.

Finnskogen Triathlon på Lundersæter, ca. to mil nordøst for Kongsvinger har et uttalt må å være et av Norges koseligste triatlon og passer derfor like bra for nybegynnere som drevne triatleter. Arrangementet har siden starten i 2014 hatt puljer for olympisk og sprint-distanse. Solveig Natvig Løvseth som nå er en del av det meritterte norske landslaget vant for øvrig sprintdistansen det aller første året Finnskogen Triathlon gikk av stabelen med 25 deltakere.

I år ble det for første gang tilbudt supersprint for alle fra 13 år og oppover i tillegg til barne-duatlon for aldersgruppen 7-12 år. Det var også mulig å delta på stafett med tremannslag på alle de tre distansene.

For å sikre kvaliteten på arrangementet er det hittil satt en deltakergrense på 40 (som økes til 50 i 2024) på hver av de individuelle distansene, og begge de to lengste var godt og vel fulltegnet lørdag. Med noen "programhelter" var det 34 som stilte til start i begge feltene, mens supersprinten hadde 16 deltakere i debutåret. Med tre stafettlag inkludert var det 93 triatleter i aksjon på den nye arenaen i år, i tillegg til en håndfull barn på duatlon med aldersgraderte distanser.

Barna fikk en bløt start på sin duatlon.

Olympisk distanse:

Vinner av olympisk-distanse, Jarle Marvik, er mest kjent som løper med seire i mange lokale løp de siste årene, bl.a. Kongsvinger Maraton i 2021. Nedenfor kan du lese Kongsvinger-legen sin opplevelse på Lunderseter hvor han også gir et godt innblikk i hvorden en triatlon-konkurranse kan fortone seg.

Jarle Marvik vant til slutt med vel to minutter på Magnus Kjærnsmo Langseth fra Soon Triathlonklubb, mens det var relativt jevnt bak de to neste der italienske Stefano Zanotto fra Nordstrand IF tok 3. plassen på totallista.

Teten ut på sykkeletappen.

I kvinneklassen ble Maren Sofie Steen fra Drammen Triathlon Club en enda klarere vinner etter å ha ledet fra første svømmetak. En ledelse som ble til nærmere sju minutter da hun løp inn på 2.27.42. Nærmest fulgte Caroline Aasen fra Tønsberg Triathlonklubb og Pernille Dørstad fra Oslofjord triatlon.

Vinner Maren Sofie Steen i føringen ut på løpingen.

Caroline R. Asen var førnøyd med dagen og 2. plassen.

Jarle Marviks egen løpsrapport:

- Det er lenge siden sist jeg var med på en triatlon-konkurranse, men jeg har trent mye. Finnskogen Triathlon er dessuten et lokalt og kjempebra arrangement så jeg meldte meg på der. Nytt i år var at det var flyttet til XXL Camp som virket som en forbedring.

- Før start regnet det en del, men heldigvis kom solen frem igjen rett før vi begynte å svømme. Været videre var litt vekslende, og var ikke så aller verst iallfall når jeg tenker på Grue halvmaraton (1. mai - red.anm) da det snødde.

- På svømmingen kan det fort bli mange armer og bein. Prøvde å holde roen og kom meg etter hvert frem, dro så ifra og var faktisk først opp av vannet. Jeg slet litt med å få av meg våtdrakten før jeg kom meg på sykkelen i front i en fin rulle med to andre sterke syklister. Syklingen gikk raskt unna, og jeg kjente meg sterk og hadde fortsatt krefter igjen til løpingen.

- Jeg fant ikke sokkene mine til løpingen, bestemte meg for å løpe uten tross risiko for vonde gnagsår. Jeg lå i tet ut fra løpingen og visste da at jeg hadde gode muligheter til å vinne, siden løpingen nok er min sterkeste gren. Løypa var overraskende kupert og i terreng, og så var det glatt mange steder. Jeg burde nok valgt andre sko siden jeg måtte bremse noe på farten for å holde meg på beina. Jeg så imidlertid ingen andre komme bakfra, holdt god avstand, og kunne seile inn til klar seier, veldig fornøyd!

- Totaltiden ble på 2.05.42 og 10 minutter raskere enn min tidligere bestenotering på distansen. Og ja - jeg kjente meg sliten da jeg kom i mål. Jeg kan virkelig anbefale Finnskogen Triathlon, arrangørene gjør en superjobb, og det er artig å være på Finnskogen og treffe på kjentfolk.

Sprint og super-sprint:

På sprinten ble det langveisfarende vinnere i Magnus Kallager fra Åsane Cykle Klubb ved Bergen og Lone Johanne Nilssen og Sirma IL i Finnmark. Supersprinten ble vunnet av Håvard Solberg fra Ski og Ellinor Fossheim Solberg fra Oslo Idrettslag Triatlon.

Vegard Heen fra Team Medex var førstemann opp av vannet og andremann i mål på sprinten.

Henrik Brautaset Aronsen, Lars Berggren og Andrea Stranna, fra Osløfjord triatlon på pallen etter stafetten med olympiske distanser, 750 m svømming, 40 km sykling og 10 km.

Arrangørens evaluering:

Vi har fått en fyldig rapoort fra leder i Lunderseter IL, Petter Berg, "dagen derpå" hvor han oppsummerer årets arrangement og peker på utviklingspotensiale til neste anledning som allerde er terminfestet til lørdag 20. juli 2024:

- Vi har i år fått mulighetene til å arrangere Finnskogen Triathlon på Camp XXL. Camp XXL er et stort område «sentralt» i Lunderseter, som tidligere var Langåsen camping. XXL kjøpte området for å bruke det som et kurssenter, og har mange gode fasiliteter. Dette ga oss nye muligheter for å ha aktiviteter for barn, noe vi ikke har hatt anledning til på den gamle lokasjonen på grunn av sikkerheten.

- I år var vi litt uheldig med været med til dels tunge regnbygger. Til tross for dette, var deltagerne ivrige til å komme i gang. Svømmingen foregikk i et vann med god temperatur, hvor de svømte rundt en øy. Deltagerne gikk i land ved en brygge, hvor de måtte klatre opp en stige, noe vi som arrangør var litt spente på. Det gikk uten store utfordringer. Svømmedistansen for Olympisk ble en del kortere enn 1500 meter Dette skyldes at deltagerne må vende ut på runde 2, før de svømmer inn åa mot land.

- Siden Camp XXL ligger inne på ett lukket område, så fikk syklingen ca. 250 med grus ut og inn av arenaen. Våre funksjonærer jobbet hardt dagen i forvegen med å koste veien, men grus er grus, så det er litt begrenset hvor bra det får blitt. Olympisk syklet helt ut til svenskegrensen, så distansen for Olympisk ble også litt kortere her, fordi vi ikke har tillatelse å ta konkurransen inn i Sverige.

- Løpingen var preget av mye sti, som ble teknisk krevende for mange på grunn av regnet. Det var også en del misforståelser for hvor løperne skulle ut på vending og for inngangen til mål. Som arrangør på et nytt sted, regnet vi med at noe slikt skulle skje, så vi tar tilbakemeldingene med oss videre for å forbedre dette neste år.

- Vi hadde for første gang duathlon for barn mellom 5-12 år i år Vi høstet nye erfaringer, og skal legge til rette for et enda mer engasjerende arrangement for barna neste år! Supersprint var også en ny distanse for oss i år. Der kunne ungdom fra 13 år delta.

- Alt i alt er vi veldig fornøyd. Vi har gått i et dundrende underskudd i år, fordi vi måtte kjøpe inn en del nytt utstyr. Det meste er engangskostnader, så vi jobber det inn over tid, men vi gjør dette bevist for å gi deltagerne en best mulig opplevelse. Påmeldingen for Finnskogen Triathlon 2024 er allerede åpnet, og vi har økt maks antallet pr. distanse til 50. Vi ønsker ikke å ta inn flere deltagere enn dette, når visjonen for arrangementet er å gi nye triathleter en myk og koselig inngang i verden som triathleter.

- Vi ser frem mot 2024, og skal bruke året vi har til å planlegge enda bedre.

Pernille Dørstad fra Oslofjord triatlon / Statnett BIL (til høyre) og Rubi Størset fra Nittedal Triathlonklubb var de to beste i K40-49 år nr. 3 og 4. totalt.

De to beste i M20-29 år (fra venstre) Anders Rauan, NTNUI og Magnus Kjærnsmo Langseth Soon Triathlonklubb.

Internasjonalt på pallen i M30-39 der Jarle Marvik vant foran Italineske Stefano Zanotto (tl venstre) og ungarske Bence Tilk.

Fornøyde karer på pallen i M40-49 (fra venstre): Morgan Hovden, Oslofjord triatlon / Team Medex, Erlend Engum Hamar IL Triathlon og Cato Nygård, Namsenfjord Triathlonklubb.

Pallen i M50-59 år ble besatt av (fra venstre): Per Saastad, Runar IL, Egil Solstad, Soon Triathlonklubb og Rolf M. Bakken, Glåmdal Sykkelklubb.

Resultater Finnskogen Triathlon 22.07.2023: Olympisk Kvinner Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Maren Sofie Steen Drammen Triathlon Cl K20-29 2:27:52 00:00 2 Caroline R. Aasen Tønsberg Triathlonkl K30-39 2:34:41 06:49 3 Pernille Dørstad Oslofjord triatlon K40-49 2:35:43 07:51 4 Rubi Størset Nittedal Triathlonkl K40-49 2:43:20 15:28 5 Maria Knutsen Brumunddal K17-19 2:51:35 23:43 6 Siv Hilde Houmb HIL K50-59 2:57:18 29:26 7 Rita Berg Hansen Oslofjord triatlon K40-49 3:08:06 40:14 8 Buff Jensen Oslofjord triatlon K50-59 3:27:34 59:42 9 Erika Von Gegerfelt Brumunddal K30-39 3:48:45 01:20:53 Olympisk Menn 1 Jarle Marvik Vikings M30-39 2:05:42 00:00 2 Magnus K. Langseth Soon Triathlonklubb M20-29 2:08:02 02:20 3 Stefano Zanotto Nordstrand IF M30-39 2:10:49 05:07 4 Erlend Engum Hamar IL - Triathlon M40-49 2:11:39 05:57 5 Bence Tilk Oslo M30-39 2:11:50 06:08 6 Andreas Haugerud Ridabu M30-39 2:12:37 06:55 7 Morgan Hovden Oslofjord triatlon M40-49 2:14:33 08:51 8 Cato Nygård Namsenfjord Triathlonkl M40-49 2:15:13 09:31 9 Eivind Lismoen Borg Hof IL M30-39 2:16:08 10:26 10 Anders Rauan NTNUI M20-29 2:20:13 14:31 11 Håvard Boldvik Hamar IL - Triathlon M40-49 2:20:47 15:05 12 Henrik A. Tangen Kongsvinger M20-29 2:23:54 18:12 13 Elias Schirmer Raphael Vøyenenga M20-29 2:25:21 19:39 14 Sivert Vonen Team GT M20-29 2:27:10 21:28 15 Simon Furnes Raufoss & Gjøvik SK M30-39 2:28:14 22:32 16 Egil Solstad Soon Triathlonklubb M50-59 2:28:20 22:38 17 Per Saastad Runar IL M50-59 2:29:53 24:11 18 Jørgen Ingebrigtsen Oslo M30-39 2:31:03 25:21 19 Rolf M Bakken Glåmdal Sykkelkl M50-59 2:40:05 34:23 20 Frode Ugland Oslofjord triatlon M50-59 2:45:03 39:21 21 Per Håkon Bjørnstad Gjerdrum M50-59 2:45:32 39:50 22 Kjartan Øxseth Lunderseter IL M30-39 2:55:45 50:03 23 Lasse Midtseim Oppaker M30-39 2:57:47 52:05 24 Jørgen Håland Gubbetrim M50-59 3:08:04 01:02:22 25 Harald Svendsen Fetsund M60+ 3:08:11 01:02:29 Sprint Kvinner 1 Lone Johanne Nilssen Sirma IL Kvinner 01:19 00:00 2 Signe K. Krogstad-Hansen Aurskog-Høland Triatlon Kvinner 1:25:28 06:28 3 Hanne Maren Helgedagsrud Team GT Kvinner 1:26:43 07:43 4 Tone Øverlie Soon Triathlonklubb Kvinner 1:30:01 11:01 5 Ragnhild Engelsvold Asker Triathlon Klubb Kvinner 1:30:33 11:33 6 Hedda Ugland Soon Triathlonklubb Kvinner 1:33:28 14:28 7 Frances Burgess Follo SK Kvinner 1:39:25 20:25 8 Hoda Christiansen Asker Triathlon Klubb Kvinner 1:45:11 26:11 9 Aina S. Johnsen Oslo Kvinner 1:45:46 26:46 10 Marianne Eggen Pettersen HOF Kvinner 1:46:28 27:28 11 Kine Josefine Aurland-Bredesen Ostepop Kvinner 1:49:16 30:16 Sprint Menn 1 Magnus Kallager Åsane Cykle Klubb Menn 1:12:36 00:00 2 Vegar Heen Team Medex Menn 1:13:43 01:07 3 Frode Engelund Sportsklubben Ceres Menn 1:15:59 03:23 4 Joachim Håven Lunderseter IL Menn 1:17:32 04:56 5 Rafal Borychowski Personaltriathlon.Pl Menn 1:18:43 06:07 6 Tom Utgaard-Haugbro Fredrikstad Triatlonkl Menn 1:19:36 07:00 7 Sander Langfeldt Hamar IL - Triathlon Menn 1:19:54 07:18 8 Are Ugland Soon Triathlonklubb Menn 1:20:50 08:14 9 Jan Erik Hyllseth Soon Triathlonklubb Menn 1:22:56 10:20 10 Oddmund V. Bleie Soon Triathlonklubb Menn 1:25:11 12:35 11 Eivind Skjærven Kolbotn Menn 1:26:21 13:45 12 Kristoffer Aarnæs-Pedersen Høybråten og Stovner IL Menn 1:32:43 20:07 13 Kristaps Birkmanis Maura Menn 1:34:33 21:57 14 Jens Erik Mjølnerød Halden Triathlonklubb Menn 1:35:29 22:53 15 Øyvind Støren Skarphedin Idrettslaget Menn 1:36:52 24:16 16 Jens Olav Skonnord Granli Menn 1:37:42 25:06 17 Jan Lunner Ck Elverum Menn 1:40:51 28:15 18 Lars Westgård Elverum Svømmehall Menn 1:41:28 28:52 19 Ronny Pedersen Høybråten og Stovner IL Menn 1:44:48 32:12 20 Fredrik Hurleen JAR Menn 1:47:52 35:16 21 Håvard S. Ebbestad Lyn Ski Menn 2:01:10 48:34 22 Tord Kyrre Hult Elverum Sprint Menn 2:14:46 01:02:10 Supersprint Kvinner 1 Ellinor Fossheim Solberg Oslo Idrettslag Triatlon Kvinner 37:11 00:00 2 Helene Andberg Rustad IL Kvinner 48:46 11:35 3 Merethe Riddervold Oslo Kvinner 54:00 16:49 3 Tine Wennerberg Follo SK Kvinner 54:00 16:49 5 Marit Austeng Oslo Kvinner 55:21 18:10 Supersprint Menn 1 Håvard Solberg SKI Menn 34:01 00:00 2 Ole Stephensen Soon Triathlonklubb Menn 36:00 01:59 3 Fabian Vibekken Glåmdal Sykkelkl Menn 36:19 02:18 4 Mikkel Remman Geilo IL Sykkel Menn 38:11 04:10 5 Gaute Skyrudsmoen Hamar IL - Triathlon Menn 38:44 04:43 6 Magnus Husom Ilseng Il Menn 38:50 04:49 7 Stian Sæther Stange Menn 39:08 05:07 8 Pål Fritsvold Nordstrand IF Menn 41:07 07:06 9 Bård Juliebø tv Menn 41:18 07:17 10 Kenneth Syvertsen Soon Triathlonklubb Menn 51:58 17:57 11 Erlend Spikkerud Oslo Menn 55:21 21:20 Lag - Olympisk 1 Oslofj. nestbeste (Andrea Stranna, Henrik B. Aronsen, Lars Berggren) Olympisk 2:15:30 00:00 Lag - Sprint 1 Soon (Trude Høyert, Eli Solstad, Daniel) Sprint 01:26 00:00 2 Trepåtri (Anna Bilderling, Ingrid M. Rotvik, Zoulikha Bostrøm) Sprint 01:30:11 04:11

