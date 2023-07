Karoline Holsen Kyte har hatt et imponerende "comeback" etter at hun ble mor tidlig i januar. For en drøy måned siden ble hun nummer 9 i VM motbakkeløp i Innsbruck. Denne lørdagen i juli hadde hun, sammen med sin mann Halfdan-Emil Færø og Stian Agermund tatt turen til området ved Mont Blanc for å løpe Montée du Nid d’Aigle.

Holsen Kyte melder om et løp i vakker natur og gode forhold, tross litt høy dagtemperatur. Løypa er relativt "lettløpt" til motbakkeløp å være, så farten var høy. Startlista inneholdt flere sterke navn i både kvinne- og herreklassa, blant annet en rekke kenyanere og flere meriterte europeiske løpere. Selv mener Karoline Holsen Kyte at det var artig å løpe og få testet seg mot de absolutt beste. Det er sjelden jenta fra Førde løper så lange distanser, så åpningenfarten ble lagt noen hakk under der hun vanligvis pleier å åpne. Dette resulterte i at hun ble liggende litt for lenge i komfortsona og derfor er hun ikke helt fornøyd med hverken tid eller plassering. Det ble til slutt en meget sterk 7.plass i et felt som ble dominert av kenyanske løpere. Neste løp på planen er Stranda Fjord Trail.

Stian Agermund ble nummer 4, tett på pallen. Han var fornøyd med løpet og det var første gang han deltok i verdenscupserien til motbakkeløp. Før start var han noe usikker på formen. Han har siden han vant gull i VM i starten av juni slitt med tunge bein og evnen til å restituere skikkelig. Løperen fra Bergen håper nå at noen uker med fokus på rolig trening og god restitusjon vil åpne opp for en god høstsesong.

Den tredje nordmannen på start var Halfdan-Emil Færø. Han ble rett utenfor topp 10 med en 11.plass i et løp han beskriver som kos og der han ikke var så hard mot seg selv.

De norske løperne vil tilbringe noen dager med ferieløping i det vakre området før de tar turen hjemover og retter fokus mot høstsesongen.

HJEMMESIDEN TIL LØPET

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Inter Temps Ecart Moy 1. 109 KIPNGENO Patrick KIPNGENO Patrick RUN2GETHER Homme SEH 1 1:02:51 1:46:44 11,0 2. 110 KIRIAGO Philemon Ombogo KIRIAGO Philemon Ombogo RUN2GETHER Homme ESH 1 1:05:11 1:48:47 +2:03 10,8 3. 442 CHEVRIER Xavier CHEVRIER Xavier Homme SEH 2 1:06:39 1:51:11 +4:27 10,5 4. 401 ANGERMUND Stian ANGERMUND Stian ASICS Homme M0H 1 1:06:46 1:51:52 +5:08 10,5 5. 447 KLEIN Théodore KLEIN Théodore US THANN ATHLÉTISME Homme SEH 3 1:08:12 1:54:54 +8:10 10,2 6. 409 BALDACCINI Alex BALDACCINI Alex GS OROBIE - CRAFT Homme M0H 2 1:08:53 1:55:20 +8:36 10,1 7. 380 STEWARD Joe STEWARD Joe SALFORD HARRIERS Homme SEH 4 1:08:16 1:55:31 +8:47 10,1 8. 368 KIRUI Timothy Kimutai KIRUI Timothy Kimutai RUN2GETHER Homme SEH 5 1:06:23 1:55:40 +8:56 10,1 9. 341 ROSTAN Andrea ROSTAN Andrea TEAM LA SPORTIVA Homme SEH 6 1:09:08 1:55:59 +9:15 10,1 10. 182 ADKIN Jacob ADKIN Jacob NEW BALANCE / KESWICK AC Homme SEH 7 1:10:13 1:57:51 +11:07 9,9 11. 276 FÆRØ Halfdan-emil FÆRØ Halfdan-emil VAREGG FLERIDRETT Homme SEH 8 1:12:15 1:58:20 +11:36 9,9