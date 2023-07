Andre dag av Nordisk mesterskap på Bislett inneholdt både 800 meter og 5000/3000 meter for begge kjønn. Flere av dagens representanter var også i action i går, derfor var det spennende og se om de hadde klart å restituere godt og nullstille for nye konkurranser søndag formiddag.

5000 meter gutter

Gårsdagens sølvvinner på 1500 meter stod igjen klar på startstrek for dagens lengste distanse. Han fikk selskap av Jonas Skjerven fra Mjøsdalen.

August Da Silva Sveen fra Jotun var i går klar på at han ville kjempe om seieren på dagens 5000 meter. Dette utførte han på en ypperlig måte og kontrollerte inn gullet på distansen under Nordisk U-20 mesterskapet på Bislett. Jotun-gutten fikk hardest konkurranse av Jonas Skjerven. De to gjorde 14.57.72 og 14.58,08 og var i en klasse for seg.

Gullvinneren fra Jotun har så god personlig rekord som 14.30 og hadde kun fokus på å vinne løpet på Bislett i dag.

- August hadde kontroll gjennom hele løpet. Han lot seg ikke stresse av dansken som la ut i rakettfart. Han stivnet totalt, sier trener Rolf Breisnes som er stolt over sin elev.

- Et gull og et sølv i helgen er strålende. Vi var klar over at det var muligheter, men så er det dette med å prestere når det gjelder sier Jotun-treneren.

August Da Silva Sveen har gjort tre løp totalt i Nordisk mesterskap for de under 20 år. I fjor ble han fire på 5000 meter. Fasiten denne sesongen er sølv på 1500, og nå gull på 5000. Øvelsen han etter all sannsynlighet får på junior EM om noen uker.

- Dette er siste gang jeg holder alder i U-20. Neste år er det ikke U-23 EM, sier August som får U-23 EM på Fana i 2025 som neste internasjonale oppgave om han kvalifiserer seg for det norske laget. Noe som helt klart et naturlig mål, men det er langt frem, konstaterer han.

August Da Silva Sveen har perset seg ned med to sekunder på 1500 meter i år til 3.51. På 3000 har han bedret sin bestetid med syv sekunder til 8.24. På 5000 meter har Jotun-løperen senket sin personlige rekord med halvminuttet, da han kom inn på 14.30 under Per Halle stevnet i Tønsberg i mai.

- I det løpet gikk jeg for EM-kravet som var 14,35. Jeg har bare to løp på mine to lengste distanser denne sesongen inklusiv dagens gulløp. På 1500 meter har jeg også to konkurranser, sier August som nå ser frem til EM i Jerusalem om tre uker. Laget er ikke uttatt, men August bør slippe til på 5000 meter i Israel.

Dagens andremann ble Jonas Skjerven fra Mjøsdalen. har 14.51.10 som personlig rekord og ble i dag nummer to rett bak kompisen fra Jotun. De to var i en klaase for seg og hadde god margin ned til Gabriel Claesson fra Sverge som løp inn til den siste pallplassen på ny personlig rekord, 15.16.30.

Dermed klarte Norge å få full uttelling på de to lengste løpedistansene for gutter i mesterskapet på Bislett.

3000 meter jenter

Anna Marie Nordengen Sirevåg fra SK Vidar fikk aldri helt den gode drahjelpen fra de to svenske jentene i front. Det dannet seg etterhvert en gruppe bak de to i tet og det var Nordengen Sirevåg som viste seg sterkest av forfølgerne. Jenta fra Osloklubben SK Vidar har så god personlig rekord som 9.30.00 på distansen og med et maksløp hadde hun klart å følge de svenske jentene som tok gull og selv med nye personlige rekorder.

Dagens vinner, Elsa Sundqvist løp inn til sølv på 1500 meter i går på 4.24.62, også det var personlig rekord. I dag ble vinnertida 9.28.51. Må si ungjenta virkelig har truffet med formen til mesterskapet denne helga. Sølvvinneren i dag var også svensk, Ebba Broms satte ny pers med 9.31.57. Anna Marie Nordengen Sirevåg la altså beslag på den siste pallplassen med tida 9.48.16.

Gårsdagens bronsemedaljør på 1500 meter, Marte Hovland fulgte lenge sin landskvinne tett. Dessverre ble det litt for tøft mot slutten og hun måtte gi noen meter til 3.plassen. Hovland løp inn til en fin 4.plass med tida 9.55.16, drøye 8 sekunder bak personlig rekord.

LINK TIL FRIIDRETT.NO MED ALL INFORMASJON OM MESTERSKAPET