800 meter er ofte tette løp og blir ofte avgjort de siste meterne der utøverne spurter med bein fulle av syre. Slik utartet også de to mesterskapsløpene seg i dag på Bislett.

800 meter gutter

Det skilte mindre enn sekundet mellom de seks første plassene på dagens 800 meter. Hele løpet gjennom var det tett mellom piggskoene og det var den sterkeste avslutteren med syre som til slutt vant kampen om seieren. Gullet kapret Erik Skoglund fra Sverige med tiden 1.56.06, tett fulgt av Phillip Morken fra Norge på 1.56.352 og den finske løperen Oliver Asikainen på 1.56.358. Ser du ekstra godt etter ble de to sistnevnte skilt med tusendeler etter nøye gjennomgang av målfoto.

Ser vi videre på resultatlista finner i 4.plassen til Valter Kjellberg fra Sverige på 1.56.44, 5.plass til Laust Kaastrup Kjær fra Danmark med 1.56.68 og 6.plassen til gårsdagens gullvinner fra Norge på 1500 meter med tida 1.56.99. Tettere kamp om plassene ser en knapt.

Phillip Morken fra FIL AKS-77 satser hardt på friidrett og har hatt jevn framgang de siste tre årene. I år har det store målet vært å ta kravet til U-20 EM i Jerusalem i august. Dessverre er hans nye personlige rekord på favorittdistansen 800 meter, satt tidligere i år, drøye sekundet bak kvalifiseringstida på 1.50.00. Dermed ryker nok mesterskapet for gutten som kommer fra Alversund. I dag fikk han imidlertid med seg en vel fortjent sølvmedalje etter tidenes spurt i kamp mot 5 andre løpere.

Gårsdagen vinner på 1500 meter, Sondre Strande Omland hadde et klart mål om på ny kjempe om de gjeveste plassene. Dessverre klarte han aldri helt å få brystkassa lengst fram i spurten og ble med det nummer 6.

Alt i alt gjorde de norske løperne veldig god figur og kan reise hjem fra Nordisk mesterskap med hver sin medalje.

800 meter jenter

Det ble nesten like jevnt i løpet for jenter søndag formiddag. Her fikk imidlertid de fem første løperne en liten luke ned til de to norske løperne ut på de siste meterne inn mot mål.

I dette løpet skulle det vise seg at de to finske løperne skulle gjøre opp om gullet. De spurtet side om side og til slutt var det Sini Rajaniemi som trakk det lengste strået med et tiendel foran lagvenninnen, Nora Kytaja. Hun ble nummer 4 på 1500 meter i går og kunne i dag endelig klyve opp på medaljepallen. Den siste pallplassen gikk til gårsdagens gullvinner på 3000 meter hinder, Ebba Cronholm fra Sverige. Derfor ble mesterskapet på Bislett svært vellykket for den svenske jenta.

De to norske løperne fikk litt for stive bein de siste meterne og ble henholdsvis nummer 6 og 7. Best ble Vilde-Sofie Torvund fra IL FRI. Hun løp på 2.18.23 og var med det drøye to sekunder bak personlig rekord satt tidligere denne sesongen. Gårsdagens 1500 meter representant, Ida Grytaas Forsmo fra IL Gular havnet på plassen bak Torvund. Det skilte 7-tiendeler mellom jentene og de fikk med seg nyttig erfaring for videre løp på dette nivået.

