Narve Gilje Nordås har hatt en eventyrlig start på sesongen. Eleven til Gjert Ingebrigtsen var i ledelsen på sisterunden i Diamond League-stevnet i London, men Amerikanske Yared Nuguse nektet mannen fra Sandnes seieren og snek seg foran de siste meterne. Allikvel - for et rå levert 1500 meter levert av Gilje Nordås i den ypperste eliten av mellomdistanseløpere. Dagens løp var hans neste beste tid på distansen noensinne, men hans første pallplass i Diamond League. Nå er det en til mann fra Sandnes som har meldt seg på i kampen om medaljene i VM som venter om få uker.

- Jeg har ikke ord. Det er helt ellevilt, utbrøt årets norske gjennombruddsmann til NRK rett etter løpet.

- Selvtilliten er skyhøy. Det er så rått, fortsatte han på direktesendt TV.

Gilje Nordås startet deffensivt, men tenkte med seg selv at det gikk for lett og at han hører med i dette selskapet. Han avanserte i feltet og da det gjenstod 300 meter av 1500 meteren i London tok han føringen. Sandnes-løperen følte seg overraskende bra og valgte å gå for det.

- Jeg følte meg bra og måtte bare satse. Det er ellevilt. Det er så rått å dra med seg inn mot VM. Jeg kan kjempe om medaljene i VM, det beviste jeg i dag, fortsatte Gilje Nordås.

Akkurat det siste har nordmannen absolutt helt rett i. Han går nå rett inn i favorittsjiktet til medalje på 1600 meter i VM i Budapest som går av stabelen i august.

Men's 1500m

POS NAME NAT RESULT 1 NUGUSE Yared USA 3:30.44 2 NORDÅS Narve Gilje NOR 3:30.58 3 GOURLEY Neil GBR 3:30.60 PB 4 GILES Elliot GBR 3:30.92 PB 5 STONIER Matthew GBR 3:31.30 PB 6 McSWEYN Stewart AUS 3:31.42 SB 7 MECHAAL Adel ESP 3:31.43 SB 8 CHERUIYOT Timothy KEN 3:31.44 9 HABZ Azeddine FRA 3:31.58 10 TANNER Samuel NZL 3:31.60 11 GARCÍA Mario ESP 3:31.68 12 SPENCER Adam AUS 3:31.81 PB 13 HOCKER Cole USA 3:32.14 SB 14 COSCORAN Andrew IRL 3:32.42 15 MILLS George GBR 3:35.76 DNF SOWINSKI Erik USA

Karoline Bjerkelig Grøvdal viste styrke

Karoline Bjerkeli Grøvdal kom rett fra St.Moritz til London med mål om å restarte sesongen, og med det gjerne bekrefte at hun kan fortsatt løpe fort med bonus om å ta Vm-krav på 5000 meter. Som sagt så gjort.

Sifan Hassan fra Nederland var en av de som satte fart i front på distansen. Bjerkelig Grøvdal la seg noe avventende lenger bak i feltet, men jobbet seg stadig med i løpet og det så til tider veldig lett ut for jenta fra Isfjorden.

Med tida 14.45.24 presterte hun sin tredje raskeste tid på distansen noensinne, tok både VM- og OL-krav og fikk de svarene hun ønsket med seg videre inn i vikitg trening mot mesterskapet i Budapest.

- Jeg var veldig på hugget i dag. Jeg hadde den innstillingen at jeg skulle komme hit og løpe fort, jeg skulle i utgangspunktet ikke hit for å ta noen krav. Det har vært litt stress, så det var veldig deilig å ta det kravet, fortalte Karoline Bjerkeli Grøvdal til NRK rett etter målpassering i London.

Selv innrømmer Bjerkeli Grøvdal at tida ikke er så "fancy", men at hun endelig er skadefri og har fått trent bra i to uker i St.Moritz. Hun har kanskje ikke vært den beste utgaven av seg selv og nevner fysioterapeut, Vibeke Koren som en viktig støttespiller både fysisk og psykisk de dagene de har vært i høyden i Sveits og at hun har vært en vikig brikke for å få henne klar til start i dag.

Det var etiopiske Guday Tsegay som stakk av med seieren på kveldens løp med ny personlige rekord og banerekord. Tida hennes ble 14.12.29. Beatrice Chebet fra Kenya ble nummer to med 14.12.92 og Sifan Hassan løp inn til 3.plass på 14.13.42. Alle de tre beste satte nye personlige rekorder.

Women's 5000m

POS NAME NAT RESULT 1 TSEGAY Gudaf ETH 14:12.29 MR PB 2 CHEBET Beatrice KEN 14:12.92 PB 3 HASSAN Sifan NED 14:13.42 AR PB 4 EISA Medina ETH 14:16.54 WU20R 5 MONSON Alicia USA 14:19.45 AR PB 6 HAYLOM Birke ETH 14:37.94 7 WUDU Melknat ETH 14:39.36 PB 8 BATTOCLETTI Nadia ITA 14:41.30 NR PB 9 GRØVDAL Karoline Bjerkeli NOR 14:45.24 10 GETACHEW Senayet ETH 14:46.25 PB 11 HENES Elly USA 14:47.15 PB 12 KOSTER Maureen NED 14:47.52 PB 13 GATERI Teresiah Muthoni KEN 14:53.62 SB 14 GEBRZIHAIR Girmawit ETH 14:54.01 15 KEITH Megan GBR 14:56.98 PB 16 ANDREWS Josette USA 15:04.39 17 WARNER-JUDD Jessica GBR 15:06.21 SB DNF AKIDOR Margaret KEN DNF ALEM Mizan ETH DNF DAVIES Rose AUS

Inte