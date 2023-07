De to første etappene av O-Ringen 2023 er avgjort på Arena Trillevallen to kilometer sør for Åre, hvor løperne fikk oppleve kinkig fjellterreng og utfordringer på kalvefjellet. Søndag startet konkurransen på O-Ringen i Åre og i kvinneklassen var det kamp mellom de to ferske verdensmesterne Sara Hagström, IFK Gøteborg og Hanna Lundberg, OK Renen. Sara Hagström trakk det lengste strået og på mandagens andre etappe gjorde hun det igjen og vant D21 Elite. Med to etappeseire leder hun nå sammendraget med 4 minutter 57 sekunder.

Best av de norsk damene etter to dager er Marie Olaussen, Stora Tuna OK med hhv 3. og 2. plass på de to første løpene.

På herresiden er det finnen Olli Ojanaho, Helsingin Suunnistajat, som virkelig festet grepet om klassen med to seire i innledningen. Han leder dermed sammendraget med 4 minutter og 6 sekunder foran den ukrainske løperen Ruslan Glebov som løper for Stockholm-klubben OK Ravinen. Eskil Kinneberg, OK Kåre var beste nordmann på det 1. løpet med 7. og 5. plass på dag 2.

Blant juniorene har Pia Young VIk, OK Linne innledet med en 1. og en 2. plass i D20E. Martin Vehus Skjerve, Frol har en 1 . og en 3. plass på de to første løpene i H20E. I H18E har Kristoffer Strømdal Wik, Freidig en 3. plass på løp 2. Det ble her en 6. plass til Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen på løp 1. D18E var Marie Scheele, Nydalens beste norske på 6. plass på løp1, mens Sigrid Schmitt Gran, Halden var nr 17 på 2.

Nå gjenstår tre etapper og i morgen venter en sprint for eliten i Åre bygd, noe som vanligvis trekker tusenvis av tilskuere til det som er ventet å bli en folkefest midt i O-ringuka.

Foto: Stein Arne Negård og Bjørn Hauge

O-Ringen

Resultater dag 1

D21 Elit, 10 350 m: 1) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, 1.10.58, 2) Hanna Lundberg, OK Renen, 1.11.39, 3) Marie Olaussen, Stora Tuna OK, 1.14.47.

H21 Elit, 11 960 m: 1) Olli Ojanaho, Helsingin Suunnistajat, 1.08.53, 2) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 1.10.58, 3) Simon Hector, Snättringe SK, 1.11.07.

D20 Elit, 7 740 m: 1) Pia Young Vik, OK Linné, 56.14, 2) Sabina Aumo, Göteborg-Majorna OK, 1.00.54, 3) Vendela Söderqvist, OK Kåre, 1.01.28.

H20 Elit, 8 990 m: 1) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 55.58, 2) Jussi Raasakka, Helsingin Suunnistajat, 1.00.37, 3) Santeri Kirjavainen, Kalevan Rasti, 1.00.39.

D18 Elit, 6 760 m: 1) Silva Kemppi, Espoon Suunta, 54.03, 2) Eeva-Liina Ojanaho, Ounasvaaran Hiihtoseura, 54.12, 3) Tilia Olsson, Uddevalla OK, 54.28.

H18 Elit, 7 580 m: 1) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 51.03, 2) Hannes Mogensen, OK Ravinen, 51.10, 3) Florian Fritzén, Lynx, 51.34.

Resultater dag 2

D21 Elit, 11 750 m: 1) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, 1.21.05, 2) Marie Olaussen, Stora Tuna OK, 1.23.59, 3) Lisa Risby, OK Kåre, 1.24.10.

H21 Elit, 13 600 m: 1) Olli Ojanaho, Helsingin Suunnistajat, 1.17.21, 2) Ruslan Glebov, OK Ravinen, 1.18.38, 3) Max Peter Bejmer, IFK Göteborg Orientering, 1.18.52.

D20 Elit, 7 970 m: 1) Alma Svennerud, Karlskrona SOK, 1.02.37, 2) Pia Young Vik, OK Linné, 1.04.20, 3) Salla Isoherranen, Lynx, 1.04.41.

H20 Elit, 10 370 m: 1) Noel Braun, Växjö OK, 1.04.51, 2) Loke Hedberg, OK PAN-Kristianstad, 1.07.58, 3) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 1.10.27.

D18 Elit, 6 810 m: 1) Freja Hjerne, Tumba-Mälarhöjden OK, 55.04, 2) Henriette Radzikowski, O-Motion, 55.28, 3) Eeva-Liina Ojanaho, Ounasvaaran Hiihtoseura, 56.48.

H18 Elit, 8 200 m: 1) Hannes Mogensen, OK Ravinen, 53.50, 2) Svante Selin, FK Göingarna, 55.22, 3) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 55.45.