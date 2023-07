Kristian Bråthen Børve gikk problemfritt til onsdagens 1500 meter finale etter sitt kvalifiseringsheat:

– Dette gikk veldig lett. Finaleplassen var ikke noe jeg måtte jobbe hardt for. På de siste 200 ga jeg litt gass, og på oppløpet hadde jeg full kontroll, oppsummerer Kristian etter andreplass i heatet på 3.57,49. Han har 3.49,76 som pers og årsbeste.

Kristian var på U-18 EM i fjor. Den gang ble han nummer ni på 2000 hinder som yngst i klassen i Jerusalem.

Finalen på 1500 meter går onsdag.

– Første mål var å komme meg videre fra forsøket. Jeg har syvende beste tid på distansen i Europa i år. Nå går jeg for en pallplass om det blir et løpsopplegg som passer, sier Kristian som har høye ambisjoner.

– Nivået er høyt, men ikke skremmende, presiserer han.

Ull/Kisa-gutten understreker at når en først har kommet til en finale så kan alt skje.

– Dette er sesongens desiderte høydepunkt for meg. Jeg løp Hoved-NM på Jessheim, uten at det ble noen stor sportslig prestasjon fra min side. Jeg føler meg i langt bedre form nå, understreker han.

Flere krav

Kristian har kravet til EYOF også på 3000 meter. Den distansen løper Magnus Øyen på fredag. Han har 8.10 som pers. Her har Kristian 8.15.

– Norge har bare en utøver per øvelse her nede. Derfor er jeg godt fornøyd med å løpe min favoritt 1500 meter, sier Kristian som har perset seg med nesten fire sekunder i vår. Han understreker at han har en del bedre tid inne i et godt felt under gunstige forhold.

– Det er vel tvilsomt om det blir tempo i finalen. Jeg regner med taktisk løping, sier Kristian som ikke har noe imot fart fra start i finalen.

European Youth Olympic Festival arrangeres i slovenske Maribor fra 23. til 29. juli.

Resultat 1500 meter kvalifiseringsheat, gutter



Kristian Bråthen Børve gikk problemfritt til onsdagens 1500 meter finale i EYOF. (Foto: Einar Børve)