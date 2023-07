Malmvegen Minneløp gikk tradisjonelt fredag kveld under Folldalsdagene den siste helga i juli. Sommerens store arrangement i gruvebygda måtte av forståelige grunner avlyses både i 2020 og 2021, men minneløpet ble holdt i gang av Folldal IF, dog med litt redusert deltakelse. I år som i fjor står løpet på egne ben, men altså som lørdagsløp på samme helga som tidligere år men en uke senere.

Som navnet tilsier går løypa langs deler av den gamle malmvegen mellom Folldal og Alvdal. Hovedløypa er 11,5 km lang og starter i Grimsbu med innkomst ved Folldal skole og flerbrukshus. Løpet starter på 670 moh og ender på 740 moh med høyeste punkt 840 moh. Malmvegen Mini starter ved Beitrusten og er 4 km langt.



I tillegg til en tredels premiering i konkurranseklassene, er det satt opp en vandrepokal til beste kvinnelige og mannlige løper. Pokalen må vinnes tre ganger før den vinnes til odel og eie. Fjorårets løp ble vunnet av Martin Øyen Tøraasen som dermed sikret seg vandrepokalem etter sin tredje seier på hjemmebane. Familien Sæther Verdenius fra Tolga IL dominerte kvinneklassen med 1., 2. og 4 plass på totallista, der Lisa var den den aller beste i famileioppgjøret og fikk låne vandrepokalen for første gang.



I trimklassen deles det ut premier etter loddtrekning, og det er merke- og trofeutdeling for hvert 5. år man deltar: 1. gang – Bronse og diplom, 5. gang – Sølv og diplom, 10. gang – Gull og diplom, 15. gang – Bronseplakett, 20. gang – Sølvplakett, 25. gang – Gullplakett, 30. gang – Tinnfat, 35. gang – Tinnfat, 40. gang - Tinnkrus.



Malmvegen Minneløp minneløp er godkjent som kvalitetsløp av Kondis, noe som bl.a. betyr at Kondis-medlemmer får 40 kr i rabatt på startkontingenten.

Martin Øyen Tøraasen har vært raskest langs Malmvegen både i 2019, 2021 og her i 2022. (Foto: Folldal IF)

Mer info:

PÅMELDING (Også mulig med påmelding før start i Grimshallen løpsdagen mellom klokka 11:00-13:00.



Samleside for Malmvegen Minneløp på kondis.no