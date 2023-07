Malin Hoelsveen har gjennom flere år, tross sin unge alder vist at hun virkleig har fart, styrke, kondisjon og et hode for det å løpe godt på mellomdistanse. I fjor vant hun 800 meter i U18 EM på nøyaktig samme stadion som hun nå skal løpe samme distanse i nok et ungdomsmesterskap. Det blir spennende å se hva Raufoss-jenta kan uttrette i nok et europamesterskap.

En annen ung og lovende utøver som presterte svært godt under fjorårets mesterskap, er Andreas Fjeld Halvorsen. For omtrent nøyaktig ett år siden kunne unggutten som løper for Ull-Kisa reise hjem med to sølvmedaljer satt på imponerende vis ved å løpe solid på 1500- og 3000 meter. Denne gangen er han en av to mellomdistanseløpere som dobler antallet starter. Unggutten løper både 3000 meter og 5000 meter i starten av august.

Det er 7 utøvere som skal løpe distansene vi i Kondis vil følge ekstra tett. De løper fra 800 meter og opp til 5000 meter. Denne gangen har Norge flere jenter på start enn gutter, og det er alltid spennende å se hvordan utøverne takler både mesterskapsløp, nerver, formtopp, taktikk og jevnaldrene konkurrenter som er blant de beste i Europa.

Mesterskapet arrangeres i Jerusalem i perioden 7. til 10.august.

UTTAK U-20 EM:

Jenter

800 meter: Malin Hoelsveen, Raufoss IL

3000 meter: Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

5000 meter: Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

3000 meter hinder: Maiken Homlung Prøitz, Sarpsborg IL og Thea Charlotte Knutsen, Varegg Fleridrett

Gutter

3000 meter: Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL og Håkon Moe Berg, Kyrksæterøyra IL

5000 meter: Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL og August da Silva Sveen, Jotun IL

European Athletics sin nettside.

Mesterskapets nettside.

Tidsskjema.

Team Manual.

Norsk statistikk 2023.

Europastatistikk U20 for 2023.

Resultater tidligere mesterskap.

Norge dag for dag

Mandag 7. august:



06:55 3000 meter hinder forsøk: Maiken Homlung Prøitz, Sarpsborg IL, Thea Charlotte Knutsen, Varegg Fleridrett.

07:30 3000 meter forsøk: Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar.

07:35 Stav kvalifisering: Philip Andreas Kubon, Fana IL.

08:03 3000 meter forsøk: Andreas Fjeld Halvorsen, Ullensaker/Kisa IL. Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra IL.

09:10 400 meter forsøk: Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIK.

09:45 400 meter forsøk: Borghild Oline Holstad, Hareid IL.

10:02 Lengde kvalifisering: Sebastian Berntsen, Tønsberg Friidrettsklubb.

16:00 100 meter forsøk: Alexander Skrede, Sandnes IL.

16:30 100 meter forsøk: Tora Bøgeberg Lilleaas, Eidanger IL.

17:45 100 meter hekk forsøk: Lovise Skarbøvik Andresen, Dimna IL, Selma Ims.

18:28/19:35 Diskos kvalifisering: Håkon Hansesæter, Aremark IF.

19:05 100 meter semifinale: Alexander Skrede, Sandnes IL.

19:20 100 meter semifinale: Tora Bøgeberg Lilleaas, Eidanger IL.



Sjukamp kvinner: Jamila Isman, Fredrikstad IF.

08:40 100 meter hekk.

09:40 Høyde.

17:00 Kule.

19:45 200 meter.

Tirsdag 8. august:



07:00/08:10 Slegge kvalifisering: Øystein Solheim Hytten, Tønsberg Friidrettsklubb.

08:40 400 meter semifinale: Borghild Oline Holstad, Hareid IL.

08:55 400 meter semifinale: Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIK.

09:55 200 meter forsøk: Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIK, Sebastian Berntsen, Tønsberg Friidrettsklubb.

10:05 Kule kvalifisering: Henrik From Vesterlid, Hattfjelldal IL.

16:10 Lengde finale: Sebastian Berntsen, Tønsberg Friidrettsklubb.

16:55 100 meter hekk semifinale: Lovise Skarbøvik Andresen, Dimna IL, Selma Ims.

17:15 800 meter forsøk: Malin Hoelsveen, Raufoss IL.

18:02 Diskos finale: Håkon Hansesæter, Aremark IF.

18:45 100 meter hekk finale: Lovise Skarbøvik Andresen, Dimna IL, Selma Ims.

19:00 100 meter finale: Tora Bøgeberg Lilleaas, Eidanger IL.

19:10 100 meter finale: Alexander Skrede, Sandnes IL.



Sjukamp kvinner: Jamila Isman, Fredrikstad IF.

07:40 Lengde.

10:25/11:35 Spyd.

18:05 800 meter.



Onsdag 9. august:



07:05 Lengde kvalifisering: Ida Andrea Breigan, Fredrikstad IF.

08:01 Kule finale: Henrik From Vesterlid, Hattfjelldal IL.

08:05 3000 meter finale: Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar.

08:40 4x400 meter stafett kvinner forsøk.

09:05 4x400 meter stafett menn forsøk.

09:27/10:36 Spyd kvalifisering: Linea Steiro-Darèn, Sortland IL.

10:25 200 meter semifinale: Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIK, Sebastian Berntsen, Tønsberg Friidrettsklubb.

16:30 Stav finale: Philip Andreas Kubon, Fana IL.

17:05 Slegge finale: Øystein Solheim Hytten, Tønsberg Friidrettsklubb.

17:52 400 meter finale: Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIK.

18:07 400 meter finale: Borghild Oline Holstad, Hareid IL.

18:35 3000 meter finale: Andreas Fjeld Halvorsen, Ullensaker/Kisa IL. Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra IL.

19:05 200 meter finale: Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIK, Sebastian Berntsen, Tønsberg Friidrettsklubb.

19:16 3000 meter hinder finale: Maiken Homlung Prøitz, Sarpsborg IL, Thea Charlotte Knutsen, Varegg Fleridrett.



Torsdag 10. august:



08:15 Lengde finale: Ida Andrea Breigan, Fredrikstad IF.

08:30 4x100 meter stafett kvinner forsøk.

08:55 4x100 meter stafett menn forsøk.

16:57 800 meter finale: Malin Hoelsveen, Raufoss IL.

17:10 Spyd finale: Linea Steiro-Darèn, Sortland IL.

17:55 4x100 meter stafett kvinner finale.

18:05 4x100 meter stafett menn finale.

18:20 5000 meter finale: Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar.

19:20 5000 meter finale: Andreas Fjeld Halvorsen, Ullensaker/Kisa IL, August da Silva Sveen, Jotun IL.

20:06 4x400 meter stafett kvinner finale.

20:16 4x400 meter stafett menn finale.

Kursiv skrift krever avansement fra forrige runde.

Kilde: friidrett.no