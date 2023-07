Egebergstøtten. (Foto fra arrangørens facebookside)

Det har vært en markant nedgang på antall aktive på Egebergløpet de siste årene, og spesielt den lengste distansen på 20 km har hatt tynn deltakelse i mange år. Nå tar arrangøren grep for å få løpet til å blomstre opp igjen.

Antall fullførende deltakere på tid i Egebergs Minneløp siste 15 år:

2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 87 79 60 75 63 90 89 97 64 62 77 64 69 36

Distansene i Egebergs Minneløp med lange og tradisjoner er på 10 og 20 km begge med start Bjørsjølia ca. 8 km sørøst fra Tolga sentrum, og innkomst ved Sætershallen. 20 km går på veier og stier i skog- og fjellterreng og passerer Egebergstøtta. 10 km går på veier og stier i skogsterreng.

Ærefull historie

Egebergs Minneløp og Egebergrennet har fått sitt navn etter Kabinettskammerherre Ferdinand Julian Egeberg som var Oscar IIs nærmeste mann i Norge fra 1873. Han innstiftet i 1919 Egebergs Ærespris, norsk idretts høyeste utmerkelse. Egeberg brukte mye av sin tid på jakt og friluftsliv i Tolga Østfjell, der han omkom ved vådeskudd i 1921. På stedet hvor han døde ble det reist en minnestøtte som både Egebergrennet og den lengste distansen i Egebergs Minneløp passerer forbi. Det har opp gjennom årene vært mange vinnere av Egebergs Ærespris og andre idrettsprofiler, spesielt skiløpere, som har gjennomført Minneløpet på Tolga.

Bjørn Dæhlie og Odvar Brå hyller vinner Erling Jevne som et av de mange stolte øyblikkene i Egebergs Minneløp. Oddvar Brå ble for øvrig tildelt Egebergs Ærespris i 1987. (Foto fra arrangørens facebookside)

Fornying

Barneløpet for de yngste opp til 12 år som ble introdusert i fjor gjentas også i år, og det blir for første gang mulig å gjennomføre 20 km som stafett fordelt på fire etapper. For å skape en mer kompakt innkomst går starten for 20 km går noe tidligere enn åra før.

Stafetten vil bestå av fire varierte og morsomme etapper, og noe for enhver. Det er ingen begrensninger for sammensetningen av lagene med tanke på kjønn eller alder. Etappelengdene er 2,6 km, kupert grusvei, 5,9 km med hard stigning på sti, 5 km på flatt på grusvei og nedover på sti og 5,7 km nedover på sti, og grusvei til målet på Sætersgård.

Komplett program

De hele fire tradisjonelle marsjdistansene er som tidligere 5, 10, 20 og 33 km. I fjor var det vel 100 registrerte på mosjonsutgavene, mens det var bare 36 deltakere i klasser med tidtaking, noe som var en halvering i forhold til 2021. Også i år ser det ut til at den spreke olsok-tradisjonen på Tolga blir begunstiget med strålende vær, og med distanser som passer for alle, enten du vil gå eller løpe, er det ingen grunn til å velge godstolen lørdag formiddag!