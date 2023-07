Andreas Carlborg er fra Sverige, men har bodd mange år i Måløy. Han har tidligere sprunget maraton på 2.26 og halvmaraton på 1.06. I dag var det 5 km som stod på programmet og Andreas kom i mål og vant på tiden 17.17. Nå er det svenske mesterskap for veteraner som skal prioriteres, om ikke så lenge.

På andreplass kom Andrew Sunde, Mauseidvåg med tiden 17.57. Nummer tre på 5 km blei Are Bjørgum, Ørsta IL/Tartanmandag på 18.05. Beste kvinne blei Malin Berge, Ålesund med tiden 20.42.

10 km blei vunnet av Ole Lukkedal, Ørskog IL på tiden 35.43. Nummer to blei Iben Armand Jeppessen, Ålesund med 37.32. På tredjeplass kom Per Myren, Frei på 37.53. Beste kvinne på 10 km blei Siri Haugen, Blindheim IL på tiden 51.30. På andreplass kom Marianne Aasen, Ålesund med 55.11.

ALLE RESULTATER

FLERE BILDER

Andrew Sunde tar andreplassen på 5 km for herrer

Are Bjørgum blir nummer tre

Beste jente på 5 km blir Malin Berge

De kaller seg Blindheimsbanden og alle sprang 5 km. Fra venstre, Emilie Nedregård, Marie Vesterlid, Astrid Sandal og Inga Sund

Ole Lukkedal tar seieren på 10 km

Iben Armann Jeppessen tar andreplassen

Per Myren blir nummer tre på 10 km. Per har tidligere bodd i Ålesund, men har nå flyttet til Frei, Kristiansund. Likevel tar han turen til Ålesund for å delta på løp

Siri Haugen blir beste jente på 10 km. Siri er nettop kommet hjem fra Junaiten der hun deltok på en stor fotballturnering med jentelaget til Blindheim IL. De tok en hederlig sølvmedalie i cupen

Marianne Aasen (416) blei nest beste kvinne på 10 km. Sverrir Olafsson (417) sprang også 10 km