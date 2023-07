Onsdag kom den norske troppen i gang med medaljefangsten for fullt. Ikke mindre enn 4 medaljer ble det i løpet av dagen på friidrettstroppen. Blant annet et historisk gull på 1500 meter til Kristian Bråthen Børve fra Ull/Kisa.

Gull ble det også i diskos til Helene Mariel Ramslien. De andre medaljene sørget Line Safaa Al-Saiddi på 400 meter og Embla Matilde Njerve i stav for. Begge to kan ta med seg fullt fortjene bronsemedaljer hjem.

1500 meter løpet

Kristian Bråthen Børve løper for Ull/Kisa og løp inn til gull på 1500 meter. ET vanvittig sterkt løp og et oppløp der han virkelig fikk vist enorme spurtferdigheter. Feltet var tett og det var mye armbruk, speielt de første hundremeterne. De første to rundene lå han mye i bane to og klarte å henge med teten av feltet. Ved passering 1100 meter lå han på 4.plass og feltet bestod fortsatt av 10 mann som potensielt kunne vinne løpet. På selve oppløpet fikk han den plassen han trengte inne ved lista og kunne spurte raskest av alle. Han fikk til og med tid til å både juble og vinke til publikum de siste meterne. Rett og slett et veldig godt gjennomført løp og Bråthen Børve er første nordmann til å ta medalje på distansen i EYOF sin historie.

4.plass på 800 meter

Sondre Svartholt overbeviste i forsøket og viste veldig god form på tirsdag. I dag løp han inn til den noe sure 4.plassen i finalen på 800 meter. Sluttida ble 1.53.64 og var med det veldig tett på medaljene, men kom akkurat rett utenfor de gjeveste plassene. Tida er 1,5 sekund bak personlig rekord og løp finalen så og si perfekt med progresjon gjennom hele løpet. Han hentet inn to løpere på selve oppløpet og fikk nok ut det han var godt for denne kvelden.

Finaleklar på hinder

Det blir finaleløp på Johannes Sandvik BØ fra Fitjar på 2000 meter hinder. Onsdag formiddag løp han kotrollert inn til 4.plass i forsøksheatet med 5.56.69. Finalen går av stabelen torsdag kveld og med et så kontrollert løp der han løp seg rett til finale med ei tid 5 sekunder bak personlig rekord, blir det spennende å se hva unggutten kan prestere i finalen.

