Torsdag kveld fikk Norge sin femte medalje. Andrea Nygård Vie som løper for AKS-77 løp et taktisk meget godt løp på 2000 meter hinder og forbedret sin personlige rekord med over 2 sekunder til 6.33.99.

Karolina Jarosova fra Tsjekkia var helt utilnærmelig da hun satte ut i en enorm fart og tok et suverent gull på ny mesterskapsrekord med 6.23.58.

Andrea Nygård Vie tok Norge sin andre medalje på hinder i mesterskapets historie. Sigrid Alvik er den andre løperen som har medalje på distansen fra 2019 da hun løp inn til bronsemedalje. Dagens løp var så bra at Nygård Vie er den som har nest best tid i jenter 17 gjennom tidene i Norge, og hun er nå nummer sju i verden i U-18 i år.

Løperen fra AKS-77 trenes av Jonathan Byrkjenes og løp et veldig godt disponert løp. Feltet bestod av 20 jenter og det tok ikke mange meterne før det dannet seg en liten tetgruppe med 4 utøvere. Nygård Vie var ikke i tetgruppa fra start, men lå godt plassert midt i det følgende feltet. Ved passering 1600 meter hadde hun hentet inn deler av de tre jentene i front. Ved dette tidspunktet hadde den suverene vinneren fra Tsjekkia fått en liten luke i front.

Andrea Nygård Vie lå på en god andreplass på nest siste runde og ved ringing for siste runde hadde den norske jenta noen meter opp til Jarosova i tet, men en svensk jente rett bak. Den siste runden løste AKS-77 løperen nærmest perfekt og det så ut som om hun løp med senkede skuldre og selvtilitt. Det ble en overbevisende sølvmedalje til Andrea Nygård Vie etter en sisterunde av vinneren fra Tsjekkia det virkelig oste fart av. Bak Nygård Vie fulgte Majken Söderlund Larsson fra Sverige som med det kan reise hjem med en bronsemedalje.



En stålende fornøyd Andrea Nygaard Vie etter at sølvet var sikret torsdag kveld. (Foto: Jonathan Byrkjenes)

Resultater:

