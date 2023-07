I løpet av de fem dagene løpet står på, får man oppleve det beste Bornholm har å by på. Man får sanden, havet, klippene, de lange og seige motbakkene i Bornholms skog, de bratte stigningene på Hammershus og to hurtige byløyper.

Tusenvis av tilskuere fyller gatene på den danske øya som ligger i havet mellom Sverige og Polen. Både mosjonister og eliteutøvere fra en rekke land står på startstreken.

Norske løpere har også hevdet seg godt på den danske øya. Anders Glørsen ble nummer to i 2014, da svenske Jessica Gunnarsson (som løper for norske SK Vidar) ble nummer fire i kvinneklassen. Jessica med familie er også på startlisten i år. Marthe Katrine Myhre gikk til topps i 2018 og tilbake i 2011 tok Kirsten Marathon Melkevik fire strake seire.

Etappene

På åpningsdagen ble det løpt en 10-kilometer i en relativt hurtig løype på vei og sti rundt byen Hasle på vestkysten.

Etappe 2 går over 5,8 kilometer på stranden. Her blir underlaget stort sett sand. Den tredje etappen er på 7,8 kilometer og er en kupért skogsløype i Bornholms skog. Torsdag går etappe 4, som er på 8,6 kilometer gjennom Hammershus og Fyrvej. Etappen kalles Konge-etappen og byr på mange høydemeter. Den starter med en lang stigning på omlag 2,5 km, og avsluttes med en bratt motbakke på rundt 15 %. Etape Bornholm ble avsluttet i dag, fredag med en ny 10 kilometersløype. Dette er en hurtig trasé i og rundt byen Rønne. Til Rønne stadion er det alttid tusenvis av tilskuere.

Norske barn og ungdom i farta

Etape Bornholm er et fast innslag på kalenderen for mange familier, både danske, svenske og norske. Løperne i denne aldersklassen er fra 0 til 14 år, og de løper totalt en kvart maraton på 3 dager.

Norske resultater

Det er flere norske løpere på start, både voksne, ungdom og barn - gjerne hele familier med slekt og venner, eller klubber, team og lignende.

Under årets utgave av Etape Bornholm ble Even Bentzen Løvås beste nordmann totalt med en god 6.plass. Han løp den totale distansen på 2 timer 26 minutter2 sekunder. Med det var han drøye 7 minutter bak totalvinneren fra tyskland, Karsten Meier. Nummer to av de norske ble Martin Christensen med tida 2.39.20. Tredje normann ble Svein Inge Buhaug på 2.40.55.

I kvinneklassen ble det dansk totalseier til Sara Schou Kristensen med den totale tiden, 2.27.53. Ser vi med norske øyne var det Gloria Vinstedt som var best, men bare med et lite minutt. Tett på fulgte Åse Klinkenberg. De fikk henholdsvis totaltider på 2.56.52 og 2.57.48. Nummer tre bleIngrid Nordberg-Schulz med tida 3.13.40.

Beste norske herreløper forteller litt om seg og deltakelsen på Bornholm

Even Bentzen Løvås ble den beste norske deltakeren som flere ganger tidligere. Han forteller litt om seg og sin løping, og hvorfor Etape Bornholm har vært fast inventar noen år nå.

Bentzen Løvås er fra Halden og startet å løpe vinteren 2016. På den tiden var han det han kaller seg selv, særdeles utrent. Han var med moren sin på en 3 kilometers joggetur og brukte 20 minutter på den og da løp han så godt han kunne. Forsto etter det at noe måtte gjøres og det måtte taes noen grep for å komme i form.

- Jeg meldte meg derfor på et lite lokalt løp i Halden som var tre måneder frem i tid for å ha noe å trene mot. Deretter ballet det gradvis på seg. Jeg skjønte at jeg hadde et visst talent da jeg løp halvmaraton under Unionsmarathon sommeren 2016 på 1.31.00. Løp med musikk på øret og i min egen verden uten å ha noen formening om far,t så slutt-tiden den gangen var et sjokk etter bare å ha trent relativt ustrukturert i 4-5 måneder. Det skapte naturlig nok en gnist, innleder Even Bentzen Løvås.

I en treningshverdag har han en relativt standard og "safe" treningsuke. Der prøver haldenseren å ligge stabilt på 100-120 kilometer i uka og noe høyere de ukene han spisser inn mot maraton. Det er omtrent der Bentzen Løvås kjenner smerteterskelen er med tanke på å sjonglere jobbliv og småbarnsforelderrollen. En typisk treningsuke: Mandag: To korte joggeturer på 35-40 minutter Tirsdag: Terskelintervall. Enten en pyramidevariant eller 10x1000 e.l Onsdag: En joggetur på omtrent en time Torsdag: Gjerne en pyramideøkt. Eksempelvis 8-7-6-5-4-3-2-1min hvor jeg starter på terskel og jobber meg opp i fart med gradvis kortere pauser. Fredag: To korte joggeturer på 35-40 minutter Lørdag: En lengre intervall på skogsbilvei. Gjerne intervalltid på rundt 50 minutter Søndag: Rolig søndagstur. 20-25 kilometer. På Bornholm er hele familien samlet med kone, to barn på ett og tre år. I tillegg er hans foreldre og svigerfamilie med. Både svigerfaren og moren løper også hele etappen. - Forholdene har vært helt greie. Det var i overkant varmt for meg første dagen i Hasle og på stranden i Dueodde var det som normalt kraftig motvind andre halvdel av etappen, men det er jo likt for alle, smiler Halden-løperen. - Det er fjerde gangen jeg er med. Jeg har deltatt i 2019, 2021 og 2022. - Startfeltet i år er har vært relativt sterkt. Målet var å forsøke og kjempe om topp 5, men det ble bittelitt for hardt. Det ble en hederlig 6.plass totalt noe jeg er fornøyd med. Distansene er jo i utgangspunktet litt korte for meg så det er et hardkjør, men det er trening jeg har veldig godt av. Jeg dro kanskje nytte av kondisjonsbasen min mot slutten av uken, sier Even Bentzen Løvås. - Jeg er med fordi jeg liker konseptet veldig godt. Det er en økende dramaturgi gjennom uken og men får brynt seg på sine egne styrker og svakheter gjennom uken. Arrangøren har laget en svært variert og spennende løype som gjør hver dag unik. Dessuten er jeg glad i å konkurrere og det å få kombinert familieferie med hardøkter er en perfekt kombinasjon på meg. Det å ha to små barn gjør det lettere å koble ut konkurransen også slik at man kan være skikkelig på ferie på dagtid uten at det trenger å tenke på løpene hele tiden. Bentzen Løvås er glad i å konkurrere og liker å konkurrere seg i form. Han løper distanser på alt fra 10 kilometer til maraton. Han ligger omtrent på 12-15 løp i året. Trives veldig godt med mosjonsløp. Det er lave skuldre og god stemning samtidig som man får utløp for konkurranseinstinket sitt i konkurransen. Til vanlig jobber han som jobbspesialist i NAV Halden-Aremark. Der er jobben hans å knytte kontakter med det lokale næringslivet og bidra til å knytte bånd og bidra til å skape en god jobbmatch mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere, avrunder Even Bentzen Løvås.

Informasjon om Etape Bornholm:

ARRANGEMENTET SIN HJEMMESIDE

ALLE RESULTATER