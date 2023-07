Pressemelding fra Norges Triatlonforbund:



Casper Stornes og Vetle Thorn gjør seg kjent med sykkeltraséen sammen med sine konkurrenter. (Foto: Norges Triathlonforbund)

En del av de beste stiller ikke i denne VM-runden, deriblant Kristian Blummenfelt som fortsetter treningsperioden før PTO 100 km i USA neste helg. Vetle Bergsvik Thorn er derimot med. Han viste at han er sterkere enn noensinne før han fikk en svært frustrerende DSQ i Hamburg for to uker siden. Dermed har han noe uoppgjort, som kan gi ekstra energi på lørdag. Lederen av VM-serien, Vasco Vilaca (Portugal), nummer 2 Hayden Wilde (New Zealand) og fjorårsvinner Léo Bergere (Frankrike) vil være hans argeste konkurrenter.

Solveig Løvseth har hatt en sterk formstigning i hele år og steget opp på podiet i tre ulike løp. Hun vil få kamp fra de franske og tyske kvinnene, som har bygd svært sterke lag på kvinnesiden. Og de beste er med til Sunderland. Også Nicole Van Der Kaaay fra New Zealand og Cathia Schär fra Sveits har vist sterk form og er podium-kandidater på denne distansen. Lotte Miller fortsetter utviklingen etter ryggoperasjonen i november, og begynner å nærme seg gammel form.

Sprint med start i kaldt vann

-Dette er en veldig kul løype, som er unormalt kupert og teknisk for en triatlontrasé, forellter Iden. Traseen i Sunderland gir nordmennene flere fordeler. Starten i Nordsjøen, med vanntemperatur trolig under 15 grader, er noe som kan gi mange et sjokk men ikke helt uvanlig i norske konkurranser. En teknisk sykkeltrasé med en lang bakke som skal sykles fem runder, gir de teknisk sterke og solide norske utøverne muligheten til å mørne løpebeina til konkurrentene. Konkurransen er en sprint, med 750 meter svøm, 21,3 km sykling og 5 km løp.

Det norske triatlonlandslaget viser fram svømmestarten for helgens konkurranser. (Foto: Norges Triathlonforbund)

Miksstafett med mange jevne lag

Alle nasjoner er til stede for søndagens miksstafett, med mål om å sanke viktige poeng for kvalifisering til OL i Paris. Miksstafetten i Paris er et viktig mål for norsk triatlon, og vi deltar med Vetle Bergsvik Thorn, Lotte Miller, Casper Stornes og Solveig Løvseth. Mye kan skje i en miksstafett, og dynamikken er uforutsigbar. Hvem som står på pallen til slutt er vanskelig å spå; utover det norske laget er det sterke lag fra Tyskland, USA, New Zealand, Sveits, Italia og Ungarn.

Tidspunkter: