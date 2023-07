Magnus Øyen på la seg taktisk klokt på 5.-6. plass fra start i den 14 mann store feltet som var ganske samlet i 2000 m. Med 800 m igjen så rindølen fortsatt bekvem ut da feltet begynte å strekke seg ut. etter at nordmannen hadde gjort et par forsøk på å avansere på langsidene uten helt å få betalt for forsøkene.

Da det ringte for siste runde viste den høyreiste eleganten seg fram på yttersiden av tetdoen. Med 200 meter igjen satte han inn turboen og ble kun fulgt av serberen Aldin Catovic som hadde disponert enda bedre enn nordmannen og vant på 8.21.42 med Magnus på 8.21.96. Spanjolen Oscar Gaitan Mordillo kom sterkt på oppløpsiden og sikret bronsen snaue tre tideler bak Magnus.

Mer info om EYOF i Maribor: