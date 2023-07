Pressemelding fra arrangøren:

(Alle foto: Anders H. Abrahamsen)

350 syklister fra 13 til 70 år er klare for den store sykkelfesten i nord og med distanser fra 26 til 700 kilometer er det utfordringer for ung og gammel – proff og amatør! 2023-utgaven av Offroad Finnmark er den 16. i rekken siden oppstarten i 2008.

Og årets utgave ligger an til å bli en skikkelig «høydare». Med glimrende værmelding og fantastiske forhold på vidda tyder alt på at det blir en flott opplevelse for både deltakere, arrangør og publikum.

Raske tider

- Det meldes fint vær i perioden fremover – det er vi alle veldig glade for! Noen smådrypp vil det nok komme på vidda, men det er såpass tørt og fint i terrenget at det ikke vil by på spesielle utfordringer, sier rittleder Jørund Greibrok.

- Med så fin værmelding og så gode forhold er det all grunn til å forvente raske tider og mange fullførte deltakere, legger han til.

Å fullføre Offroad Finnmark er nemlig ingen selvfølge. I løpet av åtte dager arrangerer finnmarkingene Norges tre lengste maratondistanser innen terrengsykling. «Sprintdistansen» er 150 kilometer, den lange distansen er på 700 hårete kilometer. For mange er 700-kilometeren en ekspedisjon. Det gjelder spesielt utlendingene som besøker rittet.

Gode forhold for en «powernap»

- De gode forholdene og det fine været er gode nyheter, spesielt for de som stiller i den lange klassen på 700 kilometer. Under slike forhold kan deltakerne enkelt slenge seg ned på bakken for en kort «powernap». Det betyr mye for de som har som mål å fullføre, og kan faktisk være helt avgjørende. Når det er våte forhold må deltakerne ofte kjempe seg inn til sjekkpunktene for å hvile, sier Greibrok.

Opp mot 25 grader

Temperaturene blir trolig opp mot 25 grader utover i rittet. Det tror ikke rittlederen vil by på noen problemer.

- Deltakerne i 700-klassen håndterer varmen fint. De er godt trente i å opprettholde væskebalansen. På natta vil det bli ned mot 4-5 grader – også det er helt problemfritt. Vi har hatt minusgrader på natta i tidligere ritt, men det ser ut til at deltakerne slipper det denne gangen.

Stolt over kvinneandelen

Til sammen 33 deltakere stiller i Ishavskraft Offroad Finnmark 700 km. Sju av disse er kvinner. I Offroad Finnmark er mer enn 20 prosent av deltakerne kvinner. Det er noe som gleder mange, også lederen for rittet:

- Vi er stolte over den gode kvinneandelen. Og vi arbeider kontinuerlig for å heve denne, sier daglig leder i Offroad Finnmark, Kjetil Johansen.

Rekorddeltakelse

Lørdag er det start på Sparebank1 Nord-Norge OF 150 km. Med hele 188 syklister til start er det ny deltakerrekord.

- Det er ganske vilt å se at nærmere 200 stiller til start i denne klassen. Sammenliknet med våre lengste distanser er dette rene «sprinten», men vi skal huske på at det fortsatt handler om 150 kilometer sykling på vidda. Sparebank1 Nord-Norge OF 150 km er faktisk Norges tredje tøffeste maratonritt og mange av deltakerne er ute på vidda i et halvt døgn, sier Kjetil Johansen.

Historiske og viktige fjellstuer

150-kilometeren har som de andre rittene start og mål i Alta. Og som på 300 og 700 km skal de innom sjekkpunkt Joatka. Til sammen 10 sjekkpunkt er i drift under terrengsykkel-festen som avsluttes neste lørdag. De historiske fjellstuene utgjør i stor grad selve hjertet av rittet.

- Uten fjellstuene og innsatsen til oppsitterne hadde det vært vanskelig å arrangere et slikt ritt. Det handler ikke bare om logistikk, men også om sikkerheten. Det er en ekstra trygghet både for oss som arrangør og deltakerne å ha bemannede fjellstuer tilgjengelig, sier Johansen.

Kommende mandag starter Ishavskraft OF700 og torsdag starter SmartDok OF300. Frist for å komme i mål på disse to distansene er lørdag klokken 12. Fristen for å komme i mål på Sparebank1 Nord-Norge OF150 er søndag klokken 02.00.

Klarer noen «trippelen»?

Ingen har klart den ultimate terrengsykkel-utfordringen med å gjennomføre alle tre distansene i Offroad Finnmark det samme året. I år har fire deltakere meldt seg på i kampen om å bli den første til å gjennomføre elleville 1150 kilometer på åtte døgn.

- Det er flere som har prøvd å gjennomføre alle tre distansene det samme året, men så langt har ingen i realiteten vært i nærheten av å klare det. "Trippelen" er ikke en offisiell konkurranse i Offroad Finnmark, men noe deltakerne selv har etablert som et mål å klare, sier daglig leder Kjetil Johansen.

- Og jeg er usikker på om det er mulig. Det er mye som må klaffe, legger han til.

Ifølge Johansen har fire deltakere signalisert at de ønsker å prøve å fullføre de tre distansene innen tidsfristene som er satt. Disse fire er Tor-Espen Jolma (Porsanger), Leif Anders Bongo (Alta), Paw Nørgaard (Danmark) og Evald Linløkken (Porsanger).

- Det handler om å klare tidsfristene, påpeker Kjetil Johansen. Slik ser programmet ut for deltakeren som skal klare bragden:

· Det første rittet er Sparebank1 Nord-Norge OF150 km som går lørdag 29. juli.

- To dager senere, mandag 31. juli kl 18, starter Ishavskraft OF700 km.

- SmartDok OF300 km starter torsdag 3. august.

- Siste frist for å starte OF300 km er torsdag kl 18. Det betyr at deltakerne som skal prøve seg på trippelen har tre døgn på å fullføre 700-kilometeren, før deltakerne må ut på nye 300 kilometer.

- Frist for målgang både 300 og 700 km er lørdag 5. august kl 12.

- Med forholdene vi ser i år er det gode muligheter for «trippelen» gjennomføres for første gang. Men mye kan skje og alt må klaffe for at en deltaker skal klare denne bragden, sier Johansen.

Klikk her for å se hele programmet for Offroad Finnmark 2023.

Klikk her for å se påmeldte deltakere.