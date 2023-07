(Alle foto: Rolf Bakken)

Stor bildegalleri: Se avgjørelsen i Sjusjørittet og 190 andre bilder

Ledebilen var den eneste som fikk trøbbel i årets sykkelbegivenhet på Sjusjøen.

På vei tilbake til "normalen"?

Fjorårets bunnotering med 130 deltakere etter to års pause ble grundig revansjert selv om det er et godt stykke igjen til "vanlig" deltakelse i rittet som fra 2012 har blitt arrangert olsok-helga hvor det er aller mest folk samlet på Sjusjøen sommerstid.



– Vi var egentlig fornøyde med deltakelse også i fjor sammenliknet med mange andre ritt som jo er blitt lagt ned på grunn av deltakersvikten. Da det ble 180 deltakere i år, må vi si oss fornøyde med det, uttalte rittleder Syver Dombås-Berg til lokalavisa Ringsaker Blad etter årets jubileumsritt, og legger til at han er usikker på om om det er realistisk at Sjusjørittet kan komme opp mot 300 deltakere igjen .

– Det var jo en nedadgående trend i deltakelsen i sykkelritt generelt før pandemien forsterket den, utdyper han. – Jeg håper selvfølgelig at det vil bli flere deltakere på rittet, men for oss er det viktig å være med på å skape liv og røre på Sjusjøen, og dette skal være en familiedag, presiserer Domås-Berg overfor Ringsaker Blad. .

Ritter ble for øvrig avviklet i sol, ubetydelig vind og behagelig temperatur helt uten uhell, når vi ser bort fra en at ledebilen punkterte.... Røde Kors kunne melde om at det ble delt ut to plaster på stadion etter innkomst - og det var det!

Sjusjørittets nettsider

Sjusjørittets facebookside

Samleside for Sjusjørittet

Løypesjefen vinterstid, Johannes Haukåssveen (335), var blant de nesten 200 syklistene som stilte med startnummer lørdag.

Herreklassen

Etter at Savalen-nestoren Knut Erik Nesteby hadde yppet seg litt ved passering Hornsjø, var det favoritten Martin Røste Omdahl som slo til i de kjente og fryktede Rosinbakkene som i Sjusjørittet også inneholder et terrengparti før man er oppe. Luka bakover ble på nærmere minuttet opp til toppen av Elgåsen 5 km før mål. I mål var den på drøye halvannet minutt etter at de åtte forfølgerne ikke greide å bli enige om å forsøke å hente inn utbryteren. Håvard Gjeldnes fra Trollheimen SK og Jonas Amundsen fra Nes SK var først i spurten om de to øvrige pallplassene.

Martin Røste Omdahl rykker 12 km fra mål.

Jonas Amundsen prøve å svare på utbryterens rykk.

Håvard Gjeldnes vant spurten om 2. plassen.

Tormod Weydahl, Ottadalen SK (200) og Thomas Wikstøl Jaerson, Svarstad IL Sykkel (185) endte på 4. og 5. plass. Tormod Weydahl, Ottadalen SK (200) og Thomas Wikstøl Jaerson, Svarstad IL Sykkel (185) endte på 4. og 5. plass.

Topp 20 herrer (155 deltakere):

1 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK / Team Hunton Hard Rocx M25-29 1:35:44.6 +0:00.0 2 Håvard Gjeldnes Trollheimen SK M30-34 1:37:18.5 +1:33.9 3 Jonas AMUNDSEN Nes SK M30-34 1:37:18.7 +1:34.1 4 Tormod Weydahl Ottadalen SK / Team Hunton Hard Rocx M20-24 1:37:18.8 +1:34.2 5 Thomas Wikstøl Jaerson Svarstad IL Sykkel M25-29 1:37:19.1 +1:34.5 6 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel / Team Osea M30-34 1:37:20.2 +1:35.6 7 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel / Team Osea M25-29 1:37:20.6 +1:36.0 8 Knut Erik Nesteby Savalen SK M40-44 1:37:21.9 +1:37.3 9 Oddvin Offigstad Lillehammer CK M35-39 1:37:22.2 +1:37.6 10 Anders Karlsen Nes Sp.Kl. Sykkel / Team Osea M25-29 1:38:16.3 +2:31.7 11 Odd Erlend Hansen Berg Raufoss & Gjøvik SK / Team Hunton Hard Rocx M30-34 1:38:16.7 +2:32.1 12 Henning Offigstad CK Victoria M35-39 1:38:17.3 +2:32.7 13 Bjørn Ivar Ekberg Stovnerkameratene M50-54 1:38:38.0 +2:53.4 14 Steffan Hartz Repshus CK Elverum M55-59 1:38:38.6 +2:54.0 15 Kjetil Johansen Amundrud Asker CK M45-49 1:38:41.9 +2:57.3 16 Preben Brønstad Raufoss & Gjøvik SK M20-24 1:40:40.1 +4:55.5 17 Ola Tuko Kongsberg IF Sykkel M35-39 1:40:51.3 +5:06.7 18 Ole Einar Ringen Oslostudentenes IK M20-24 1:40:51.7 +5:07.1 19 Gøran Syversen Kloppa Off Road Klubb M50-54 1:40:52.0 +5:07.4 20 Fredrik Lysakerrud Odal SK M45-49 1:40:52.1 +5:07.5

ALLE RESULTATER

Kvinneklassen

Også i kvinneklassen falt avgjørelsen i stigningene opp fra Åstadalen da Elise Utne fra Bardu IL Sykkel opparbeidet seg en ledelse på halvannet minutt før Elgåsen etter at hun hadde hatt følge av Sigrid Bye fra Eidsvoll SK og Malin Karlsen fra Soon CK fram til Hornsjø. Med 21 kvinnelige deltakere var det bedre konkurranse enn i mange andre sykkelritt for tiden, men det er likevel grunn til å spørre seg hvorfor bare 12 % av deltakerne er kvinner.

Elise Utne først i en pulje rett før Rosinbakkene.

Sigrid Bye (322) på Kuåsen etter 3 km sammen med bl.a. Henning Aasen (291).

Malin Karlsen (328) var med i teten i hele rittet og endte på 3. plass.

Elisabeth Sveum ned en rekke meritter både som syklist og vintertriatet tok 4.. plassen i årets Sjujsøritt.

Topp 10 kvinner (21 deltakere):

1 Elise Utne Bardu IL Sykkel K30-34 1:49:48.4 +0:00.0 2 Sigrid BYE Eidsvoll SK K20-24 1:51:16.8 +1:28.4 3 Malin Karlsen Soon CK K17-19 1:51:24.5 +1:36.1 4 Elisabeth Sveum Kloppa Off Road Klubb K30-34 1:55:32.4 +5:44.0 5 Stine-Marie Snortheim Eidsvoll SK K25-29 1:55:37.2 +5:48.8 6 Sara Bergsholm Hoven Romeriksåsen SK K17-19 2:01:25.0 +11:36.6 7 Tone Kristin Larsen SK Rye sykkel / Sk Rye K55-59 2:01:51.2 +12:02.8 8 Emma Kristine Skjerstad CK Nittedal K30-34 2:01:55.8 +12:07.4 9 Kristine Svendsen Steinkjer CK K45-49 2:04:51.7 +15:03.3 10 Elin Bergan Ringerike SK K40-44 2:05:30.7 +15:42.3

ALLE RESULTATER