Friidrettsdelen av EYOF ble avsluttet med seks norske medaljer: to gull, to sølv og to bronse. På mesterskapets siste dag hadde vi to norske finaledeltakere på langløpene.

Johannes Sandvik Bø løp finale på 2000 meter hinder. Han fulgte godt med på de fremste løperne, men tapte litt mot slutten av løpet. Det ble til slutt en 12. plass til den gode Fitjar-løperen.

Bildet: Johannes Sandvik Bø. (Foto: Arne Dag Myking)

På 1500 meter var Astrid Cecilie Bern i finalen for Norge, og det endte med en 9. plass med 4:33.13.

Mer info om EYOF i Maribor:

RESULTAT 2000 METER HINDER, MENN:

PLASS STARTNR. NAVN LAND FØDT ÅR RESULTAT 1 486 SAVLOVSCHI Mihai-Alin ROU 2006 5:39.51 2 190 DUPORTAL Isaac FRA 2006 5:40.30 3 278 SZABO Benjamin Marton HUN 2006 5:41.52 4 53 BELCIC Matko CRO 2006 5:43.59 5 341 ZANINI Manuel ITA 2006 5:45.64 6 609 KUNDAKCI Musab TUR 2007 5:50.27 7 251 SIOMOS GKIZAS Filippos GRE 2006 5:51.32 8 220 GEBUREK Karl GER 2006 5:52.22 9 457 ABREU FREIRE MACHADO Tiago Miguel POR 2006 5:54.28 10 84 MARAK Daniel CZE 2006 5:55.40 11 168 VALTOLA Eetu FIN 2006 5:56.31 12 408 BOE Johannes Sandvik NOR 2006 5:58.94 13 6 EROR Damjan AUT 2006 5:59.73 14 575 HULKA Alex SVK 2006 6:02.82 15 367 REINFELDS Emils Matiass LAT 2007 6:11.71

RESULTAT 1500 METER FINALE, KVINNER

PLASS STARTNR. NAVN LAND FØDT ÅR RESULTAT 1 567 KERBER Shirin Andrina SUI 2006 4:17.52 2 613 FIDANOGLU Ayca TUR 2006 4:17.74 3 527 ZIVKO Tia Tanja SLO 2006 4:19.80 4 453 WIERNICKA Zuzanna POL 2006 4:22.08 5 490 CONSTANTIN Lenuta ROU 2007 4:25.38 6 350 REBULI Melania ITA 2006 4:25.56 7 541 MURIC Saima SRB 2006 4:27.81 8 632 HORDIICHUK Sofiia UKR 2006 4:29.99 9 420 BERNTSEN Astrid Cecilie NOR 2007 4:33.13 10 323 HARRIS Ayala Penina ISR 2006 4:33.68 11 375 VANADZINA Sibilla LAT 2007 4:36.40 12 469 MACHADO PEREIRA Lara POR 2006 4:39.88 13 181 PELTOLA Inka FIN 2007 4:40.42 14 151 JANO Karmel EST 2007 4:42.89 15 306 DINAN Nicole IRL 2006 4:44.04 16 376 ZOBEL Sienna Mia LIE 2007 5:08.70



Johannes Sandvik Bø under sitt finaleløp. (Foto: Einar Børve)