I et sterkt felt med mange nasjoner klarte det norske laget å ta 3. plassen i dagens konkurranse i Sunderland, England. Dette var en del av World Triathlon Championship Series, og det var et viktig løp for å plukke poeng til OL-kvalifiseringen.

De viste her at det gode resultatet for en måned siden i Europalekene i Polen bare var et frampek om mer som skulle komme.

Det norske laget besto av Vetle Bergsvik Thorn, Lotte Miller, Casper Stornes og Solveig Løvseth. Gjennom de fire etappene, som alle inneholdt både svømming, sykling og løping, var det flere forskjellige lag som bidro i teten, men det norske laget var hele veien på skuddhold av medaljene.

På første etappen var Vetle Bergsvik Thorn helt i front og vekslet som nummer tre til Lotte Miller. Etter at hun tapte noen plasser på svømmingen gjorde hun en svært solid sykkeletappe. Casper Stornes holdt seg i nærheten av de beste, og det ble til slutt Solveig Løvseth som fikk ansvaret med å holde stillingen helt inn. Det gjorde hun og hun avanserte også fra 4. til 3. plass på den avsluttende løpedelen.

Etter løpet fortalte Vetle Bergsvik Thorn at de så på dette som en stor prestasjon som de har arbeidet for i en god stund for å få til:

– Vi viste nå at vi har et sterkt lag som kan komme på pallen når alt klaffer. Slik som i dag, sa Vetle Bergsvik Thorn til TriathlonLive.

Miksstafetten ble vunnet av Frankrike foran Storbritannia.

Resultatlistte World Triathlon Championship Series, Sunderland:

Pos Team Country Start Time Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Num 1 Team I France FRA 9 1:26:53 0:20:25 0:22:54 0:20:28 0:23:07 2 Team I Great Britain GBR 7 1:27:16 0:20:25 0:22:46 0:20:38 0:23:28 3 Team I Norway NOR 15 1:27:27 0:20:22 0:23:06 0:20:20 0:23:40 4 Team I New Zealand NZL 3 1:27:42 0:20:21 0:23:07 0:20:15 0:24:01 5 Team I Spain ESP 10 1:28:17 0:20:27 0:23:01 0:20:24 0:24:27 6 Team I Switzerland SUI 4 1:28:25 0:20:23 0:22:49 0:20:37 0:24:38 7 Team I Portugal POR 18 1:28:31 0:20:21 0:23:03 0:20:24 0:24:44 8 Team I United States USA 2 1:29:17 0:20:47 0:22:27 0:21:02 0:25:03 9 Team I Germany GER 1 1:30:01 0:20:30 0:23:18 0:21:30 0:24:44 10 Team I Hungary HUN 8 1:30:06 0:20:53 0:22:47 0:21:12 0:25:16 11 Team I Brazil BRA 17 1:30:20 0:21:20 0:23:29 0:21:11 0:24:22 12 Team I Netherlands NED 16 1:30:50 0:21:24 0:23:12 0:21:13 0:25:02 13 Team I Denmark DEN 14 1:31:00 0:20:35 0:23:15 0:22:03 0:25:09 14 Team I Italy ITA 6 1:31:09 0:20:36 0:24:30 0:21:38 0:24:27 15 Team I South Africa RSA 19 1:31:18 0:20:30 0:24:07 0:21:38 0:25:04 16 Team I Mexico MEX 12 1:31:28 0:20:36 0:24:12 0:22:02 0:24:39 17 Team I Japan JPN 20 1:33:07 0:21:41 0:23:26 0:21:58 0:26:03 DNF Team I Australia AUS 5 0:20:26 0:23:39 0:22:10 0:00:00 DNF Team I Belgium BEL 11 0:21:23 0:23:28 0:21:45 0:00:00

Pressemelding fra Norges Triatlonforbund:

Oppsummering av konkurransen

Thorn startet godt og hang godt med på svøm, lå i andre gruppe på syklingen og med sine tekniske ferdigheter gled han lett opp til tet. Med god løping lå Norge som nummer tre ved veksling, rett bak Portugal og New Zealand. Det var ni lag med i teten, og flere lå kun et fåtall sekunder bak. Lotte Miller er en sterk svømmer. Hun hadde likevel noen sekunder å hente inn på syklingen. Igjen så gav de norske sykleferdighetene henne muligheten til å gli dem inn. Fortsatt var det ikke mange sekundene som skilte de 8 fremste, og Miller vekslet til Casper Stornes 17 sekunder bak ledende Storbritannia. Ut på syklingen startet Stornes sammen med verdensener Hayden Wilde fra New Zealand jakten på ledelsen ca 20 sekunder bak. De to tok inn gapet på syklingen og ved veksling var det New Zealand som byttet først, fem sekunder foran Frankrike og Norge.

Svøm er Solveig Løvseths svakere punkt, men hun hang godt med selv om Frankrike hadde tatt en betydelig ledelse. Storbritannia og New Zealand jaktet nærmest, mens Spania, Portugal, Norge og Sveits startet syklingen ytterligere 20 sekunder bak. Ingen av de andre kvinnene klarte henge med Løvseth på syklingen, og hun vekslet drøyt 20 sekunder bak de tre i front.

Flere tidsstraffer ble delt ut på grunn av ulike feil, deriblant til Frankrike og New Zealand. Frankrikes Cassandra Beugrand, som vant den individuelle konkurransen i lørdag og er blant de ypperste løperne i triatlon, løp seg opp et så stort gap at ingen kunne gjøre noe med henne. Den britiske og jenta fra New Zealand så slitne ut, og Løvseth nærmet seg. Hun løp forbi New Zealand og Norge var til slutt 34 sekunder bak Frankrike og 11 sekunder bak Storbritannia.

Konkurransen gir maks poeng for OL-kvalifisering og plasseringen var derfor svært viktig for Norges kvalifisering til OL.