Det var stor aktivitet på og rundt Teveltunet Fjellstue fra pastapartyet på fredagskvelden til målgang for de siste løperne utpå søndag formiddag. MMC har hele sju ulike distanser, fra 2 km til 100 km, og med både vandrerklasser og egen hundeklasse for de som løper med hund (!) er det et omfattende arrangement å gjennomføre. Idrettslig var det mange sterke prestasjoner. Spesielt moro for arrangørene i Meråker var det at mange lokale løperne gjorde det bra, både gjennom det lokale idrettslaget Varden IL og ved løpere som stilte uten å representere idrettslag. Dette visste løpsgeneral Hallgeir Martin Lundemo å sette pris på, som vanlig med en energisk og svært entusiastisk speakertjeneste i målområdet på Teveltunet gjennom hele helga.

70 kilometer

Bildet: Pallen 70K herrer: Morten Torvik, Magnus Norøy og Odd Edøy. (Foto: MMCtrail / Meråker til Topps)

Bestemannsprisen må sannsynligvis gå til Magnus Nordøy. Han tilbakela drøyt 62 kilometer på 7:49:26. Dette er ca. en time bak løyperekorden til Halvard Schjølberg på 70K, men forholdene var i år svært krevende, med våte myrer og glatte nedstigninger der løperne var nødt til å senke hastigheten, så ‘ekspertene’ rangerer dette som en prestasjon som ikke står noe tilbake for det Schjølberg leverte under NM i Terrengultra i 2018. Dette var siste sjanse til å sette løyperekord på den gamle 70K-løypa, for fra neste år er det lagt på 8 kilometer slik at 70K faktisk blir 70 kilometer. Norøy er fra Levanger, og har gått på skigymnaset i Meråker. Han flyttet til Alaska og satset på ski, men nå ser det ut til at han bør legge om til en karriere som fjelløper. Ryktet sier også at skisatsingen nå er over, så kanskje har vi her blitt kjent med en ny stjerne på terrengultra-himmelen. I dameklassen ble det lokal-seier til Lillian Gjemse (Meråker) i et tett oppgjør hvor hun til slutt var 10 minutter foran Marte Aas.

Alle resultater Meråker Mountain Challenge

De 10 beste på 70k menn:

Tot. Navn # Født Klubb Tid Min/km Bak 1. Magnus Norøy 14 1998 Frol IL 7:49:26 07:34 -- 2. Morten Torvik 16 1996 IL Varden Meråker 10:29:32 10:09 +2:40:06 3. Odd Edøy 27 1957 11:12:59 10:51 +3:23:33 4. Ronny Støbakk 5 1973 Hell Ultraløperklubb 11:29:20 11:07 +3:39:54 5. Iver Tronsmo Johnsen 10 1999 Stjørdal Kickboxingklubb 11:43:24 11:20 +3:53:58 6. Mikal Tronsmo Johnsen 25 1994 12:21:38 11:57 +4:32:12 7. Bjørnar Moe 23 1998 12:22:41 11:58 +4:33:15 8. Sindre Henden 18 2001 12:35:14 12:10 +4:45:48 9. Adrian Westlie 20 2001 IK Tjalve 12:52:56 12:27 +5:03:30 10. Arkadiusz Krakowiak 19 1983 13:05:26 12:40 +5:16:00

Resultat 70k kvinner:

Tot. Navn # Født Klubb Tid Min/km Bak 1. Lillian Gjemse 4 1988 13:22:15 12:56 -- 2. Marte Aas 1 1993 13:32:57 13:06 +10:42 3. Marie Häggström 21 1976 20:27:51 19:48 +7:05:36



Pallen 70k kvinner: Marte Aas og Lillian Gjemse

42 kilometer

Astrid Stav (Varden IL) og Christine Berger knivet om seieren på 42K-distansen. Astrid var til slutt 8 minutter foran i mål, og var med det bare slått av Olav Andre Hompeland og Tor Arne Hetland, som ble henholdsvis nummer en og to i herreklassen.

Resultat 42k kvinner:

Tot. Navn # Født Klubb Tid Min/km Bak 1. Astrid Stav 127 1999 IL Varden Meråker 5:54:45 08:26 -- 2. Christine Berger 102 1989 6:03:00 08:38 +8:15 3. Louise Ronglan 120 2002 6:25:29 09:10 +30:44 4. Sølvi Margrethe Kristiansen 129 1968 Bodø bauta 7:17:14 10:24 +1:22:29 5. Lillian Lauvsland Jahnsson 109 1967 Sparebanken Sør 8:09:42 11:39 +2:14:57 6. Cléa Nguyen 126 1990 8:22:04 11:57 +2:27:19 7. Liv B. Jegteberg Lystad 107 1960 Team Kondis 8:22:04 11:57 +2:27:19 8. Marit Røttingsnes Westlie 128 1970 Askim IF 8:45:35 12:30 +2:50:50 9. Olga Serezhnikova 113 1975 10:30:11 15:00 +4:35:26 DNS Hilde Reitan 101 1985

10 beste menn 42k:

Tot. Navn # Født Klubb Tid Min/km Bak 1. Olav Andre Hompland 114 1989 5:28:34 07:49 -- 2. Tor-Arne Hetland 117 1974 5:33:38 07:56 +5:04 3. Vemund Høegh-Larsen 122 1979 6:05:07 08:41 +36:33 4. Åsmund Sæther 125 1967 6:10:03 08:48 +41:29 5. Espen Randen 136 1982 6:20:42 09:03 +52:08 6. Kenneth Mjelde 132 1998 NTNUI 6:46:25 09:40 +1:17:51 7. Simon Helgesen Sæther 124 2000 6:47:09 09:41 +1:18:35 8. Kristoffer Krogh 138 1990 6:51:06 09:47 +1:22:32 9. Erlend Salberg Løe 135 1987 Røra IL 6:52:52 09:49 +1:24:18 10. Tage Røsten 130 1971 Equinor BIL 6:53:57 09:51 +1:25:23



Premiepallen 42k menn: Tor-Arne Hetland, Olav Andre Hompland og Vemund Høegh-Larsen.

21 kilometer

Den mest populære distansen i MMC er 21K. Der var det påmeldt 129 deltakere når man ser turklasse og konkuranseklasse under ett. Her bruker vinnertidene å ligge på rundt to timer, og så også i år. Vemund Johnsborg (Leksdal IL) vant på 1:58, etterfulgt av Victor Synnestvedt på 2:02. Kvinneklassen ble vunnet av Kristin Waaktaar Opland.



Premiepallen kvinner 21k: Kjersti Kvistad Dengerud, Kristin Waaktaar Opland og Tuva Bygrave.

10 beste kvinner 21k:

Tot. Navn # Født Klubb Tid Min/km Bak 1. Kristin Waaktaar Opland 305 1982 Bratsberg IL 2:17:33 06:32 -- 2. Kjersti Kvistad Dengerud 210 1998 Steinkjer Orienteringsklubb 2:22:36 06:47 +5:03 3. Tuva Bygrave 306 2001 Fossum IF 2:27:02 07:00 +9:29 4. Hedda Aksnes 234 1999 Steinhaugen 2:27:21 07:00 +9:48 5. Mia Mossige 226 2004 Il Varden Meråker 2:28:55 07:05 +11:22 6. Kine Beate Kveen 304 1980 IL Varden Meråker 2:34:44 07:22 +17:11 7. Embla Aksnes 235 2005 Steinhaugen 2:39:46 07:36 +22:13 8. Vibeke Kvistad Dengeruf 268 2000 Steinkjer skiklubb 2:48:39 08:01 +31:06 9. Kristine Hofseth 236 1984 Frol IL 2:51:59 08:11 +34:26 10. Mette Bjørgen 295 1967 2:57:28 08:27 +39:55



Premiepallen 21k herrer: Victor Synnestvedt, Vemund Johnsborg og Michael Brian Watts.

10 beste menn 21k:

Tot. Navn # Født Klubb Tid Min/km Bak 1. Vemund Johnsborg 266 2005 Leksdal IL 1:58:35 05:38 -- 2. Victor Synnestvedt 248 1998 2:02:10 05:49 +3:35 3. Michael Brian Watts 277 1988 2:07:14 06:03 +8:39 4. Marius Mostervik Øien 245 2005 Ranheim 2:07:15 06:03 +8:40 5. Tor-Magnus Skredegård 271 1998 NTNUI 2:08:30 06:07 +9:55 6. Martin Fossen 276 2005 Forra il 2:09:29 06:09 +10:54 7. Ørjan Moseng 269 2000 Røros IL 2:11:31 06:15 +12:56 8. Odd Even Fossen 209 1989 Forra IL 2:11:59 06:17 +13:24 9. Eskil Bakken 270 2001 NTNUI Langrenn 2:12:57 06:19 +14:22 10. Kristian Hildonen 299 1984 Børsa il 2:23:04 06:48 +24:29

100 kilometer

100-kilometeren var ny distanse av året, og der stilte ni herreløpere til start. Det endte med seier til japanske Yoshihiro Tsunoda, på tiden 15 timer og 18 minutter. En annen vinner, om enn ikke på tid, var Anders Risvik. Han stod på i over 29 timer før han krysset målstreken på Teveltunet som sistemann i mål på 100K – strålende fornøyd, og naturlig nok veldig sliten! Arrangørene var spente på om det ville være interesse for en 100-kilometer, når det allerede er en 70-kilometersdistanse å velge i. Men det ser absolutt ut til at dette er en utfordring som er ‘et trinn opp’ i forhold til 70K. Neste år planlegger MMC også en 100 milesdistanse i tillegg. Det er ikke så mange 100 miles-løp i Norge ennå. Vi teller bare tre rene 100-milesløp på årets terminliste, og ingen av disse går i Midt-Norge.

Resultat 100k menn:

Tot. Navn # Født Klubb Tid Min/km Bak 1. Yoshihiro Tsunoda 1008 1982 15:18:57 09:11 -- 2. Jørgen Aune Solberg 1006 1985 Melhus 15:55:10 09:33 +36:13 3. Torgeir Kruke 1002 1965 Hell Ultraløperklubb 16:52:41 10:07 +1:33:44 4. Arild Dahl 1007 1978 17:23:48 10:26 +2:04:51 5. Anders Risvik 1009 1977 Hell ultraløperklubb 29:15:33 17:33 +13:56:36 DNF Jonas Helgesen Sæther 1003 1988 IL Varden Meråker DNF Eirik Sæther 1004 1998 DNF Antony Souto 1005 1998 DNS Hans-Kristian Norum Eidesen 1001 1992



Pallen 100k menn: Jørgen Aune Solberg, Yoshihiro Tsunoda og Torgeir Kruke.

Det er moro å se at deltakerantallet på ultradistansene er på vei opp igjen etter en ‘fartsdump’ på grunn av Covid. Som det framgår av ultraløpsoversikten er det en bra deltakerøkning jevnt over. MMC endte opp med 33 påmeldte i ultraklassene, og det er en markant økning fra tidligere år. Men aller mest ser vi trenden til at fjelløp på halv- og helmaratondistansene er populære. Arrangørene må imidlertid leve med at en stor andel av påmeldingene kommer inn svært seint. Kanskje er folk usikre på om helga er ledig, eller de ønsker å se an værmeldinga før de melder seg på. MMC praktiserer rabatterte priser for tidlig påmelding, men dette ser ikke ut til å ha stor effekt. Over to tredjedeler av påmeldingene kommer siste uka, og ikke minst de siste 2-3 dagene før løpet. Arrangementsteknisk er det krevende, men det er noe det er nødvendig å ta høyde for ser det ut til.