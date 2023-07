Arrangørene i Tolga IL kunne smile sammen med godt over 200 deltakere etter en solid opptur for Egebergløpet. Jon Aukrust Osmoen og Marte Leinan Lund var best på 20 km, og Esten Hansen-Møllerud Hauen og Maria Sæther Verdenius toppet listene på 10 km.



