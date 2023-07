I Kondisløpets kilometersanking for juli kan alle som klarer å samle minst 200 kilometer løpende, på rulleski/langrennski eller sykkel i løpet av måneden, bli med i trekningen av treningstøy og 12 par løpesko. De som melder på med Team Kondis som lag, blir med i en ekstra trekning om profiltøy fra Team Kondis-butikken. Hver påmelding gir ett lodd i lotteriet. Dersom en er påmeldt alle grenene, får en dermed tre lodd når premiene skal trekkes.

Her kan du melde på Kondisløpets kilometersanking for juli.

Selv om vi nå er ved månedens siste dag, er det fortsatt mulig å melde på løpet så lenge du har oversikt over hvor mange kilometer du har tilbakelagt gjennom måneden. Dersom du bruker en app eller treningsklokke, vil du ha god oversikt over alle treningsturene dine i den nettbaserte kalenderen. Siste frist for å legge inn resultatene for juli er 5. august. Kort tid etter vil premiene trekkes.

Dersom du leser dette etter 31. juli kl. 23.59, har det blitt for seint til å melde på Kondisløpets kilometersanking for juli, men du kan fortsatt melde på vår kilometersanking for hele 2023. Her er det om å gjøre å tilbakelegge 400 kilometer for å være med i trekningen. Eller du kan være med på kilometersankingen i desember. Denne er lik den vi nå har i juli, hvor det er 200 kilometer i løpet av måneden som er målet. Du kan lese mer om den her.

Om du heller vil være med på høydemetersanking, kan vi anbefale Kondisløpets høydemetersanking som vi arrangerer i september.

Målet vårt er at en deltakelse i Kondisløpet skal gi deg den ekstra motivasjonen som skal til for å sikre kontinuitet i treningen gjennom året.

Lykke til!



Premie: Det å komme seg opp i høyden og nyte utsikten kan også regnes som en «premie» når en sanker høydemeter. Her er det Eli Anne Dvergsdal som nyter utsikten fra Sandvikfjellet i Bergen. (Foto: Arne Dag Myking)